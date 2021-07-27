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“Delirenler” adlı sokak tiyatrosu “Merkez Lefkoşa” açık alanında sahneleniyor

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“Delirenler” adlı sokak tiyatrosu “Merkez Lefkoşa” açık alanında sahneleniyor

  Bu Memleket Bizim Platformu’nun (BMBP) düzenlediği “Delirenler” adlı sokak tiyatrosu gösterisi yarın akşam saat 19.00’da Lefkoşa Belediyesi’nin “Merkez Lefkoşa” açık alanında sahneleniyor.
Oyun, ücretsiz izlenebilecek. 
BMBP’ nin açıklamasına göre, toplumsal, siyasal, ekonomik, demokrasi ve barış sorunlarını konu alan ve bir “sanatsal direniş eylemi” olan “Delirenler” diğer yerleşim yerlerinde de halka sunulacak.
Oyunu, gazete haberlerinden ve öğretmen Hatice Teralı İncirli’nin sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak Yaşar Ersoy kurgulayıp yazdı.
Açıklamaya göre Yaşar Ersoy; Nazım Hikmet, Faize Özdemirciler, Neşe Yaşın ve Şener Levet’in şiirlerinden alıntılar da yaparak oyunu kurguladı
Müzik uyarlamasını Barış Refikoğlu, afişini Umut Ersoy’un yaptığı oyunun, afiş fotoğrafını ise Yıltan Taşçı çekti. 
Oyunda Özgür Oktay, Barış Refikoğlu, Döndü Özata, Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Umut Ersoy rol aldı. 

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