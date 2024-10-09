banner913
banner932
ABD, son 100 yılın en güçlü kasırgasından kaçıyor
ABD, son 100 yılın en güçlü kasırgasından kaçıyor
20 0
THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti
THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti
69 0
 
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
20 0
“Siyasi tarihimizin utanç sayfaları yazılıyor”
“Siyasi tarihimizin utanç sayfaları yazılıyor”
28 0
Tapu Dairesi çalışanı, sahte evraktan tutuklandı
Tapu Dairesi çalışanı, sahte evraktan tutuklandı
37 0
Orman Dairesi'nde sahte vardiya skandalı
Orman Dairesi'nde sahte vardiya skandalı
39 0
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
60 0
banner1032

DAÜ 14.Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması Pazar günü yapılacak

banner1020

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 14.Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması 13 Ekim Pazar günü DAÜ Deniz Tesisleri’nde yapılacak.

banner1045
DAÜ 14.Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması Pazar günü yapılacak
banner971


DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Tasarım Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik, pandemiden sonra ilk kez gerçekleştirilecek.
Tüm üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla yapılacak etkinlik, 10.00-18.00 saatleri arasındaki yapılacak. 
Etkinliğe ilgi duyan herkesin gruplar oluşturarak, katılabileceği yarışmaya başvurular çevrim içi olarak https://sandsculpture.emu.edu.tr/tr internet adresinden yapılabilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.