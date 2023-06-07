banner913
banner932
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
7 0
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
11 0
 
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19 0
Çocuklar bayram etti
Çocuklar bayram etti
15 0
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
13 0
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
126 0
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
15 0
banner915

Cumhurbaşkanı Tatar, Üreten Eller Sergisi’ni açtı

banner476

banner825
Cumhurbaşkanı Tatar, Üreten Eller Sergisi’ni açtı
banner931
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Üreten Eller Sergisi’nin açılışına katıldı.
 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar Geçitkale, Yıldırım, Mormenekşe Köy Kadın Kursu’na katılan kadınların Gazimağusa Bandabuliya surlariçinde düzenlediği Üreten Eller Sergisi’nin açılışını yaptı.
 
Sergide, geleneksel kültürün farklı çalışmalarını bir araya getiren kadınların ürünleri yer alıyor.
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.