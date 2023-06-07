Cumhurbaşkanı Tatar, Üreten Eller Sergisi’ni açtı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Üreten Eller Sergisi’nin açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar Geçitkale, Yıldırım, Mormenekşe Köy Kadın Kursu’na katılan kadınların Gazimağusa Bandabuliya surlariçinde düzenlediği Üreten Eller Sergisi’nin açılışını yaptı.
Sergide, geleneksel kültürün farklı çalışmalarını bir araya getiren kadınların ürünleri yer alıyor.
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