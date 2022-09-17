Cumhurbaşkanı Tatar Tataristan’dan gelen heyet onuruna düzenlenen serginin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği Güzel Sanatlar Eylül Sergisi’nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Güzel Sanatlar Eylül Sergisi ismindeki sergi,

Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan Tataristan’ın önemli üniversite, kütüphane ve müze yetkililerinden oluşan heyet onuruna düzenlendi.Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan sergi; resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar serginin açılışında yaptığı konuşmada “Kıbrıs Türkleri olarak, binlerce yıl öncesine dayanan akrabalık bağlarımız olan sizleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nde böylesine anlamlı bir sanat etkinliğinde ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ortak atalarımızdan gelen bağlarımız bizi burada buluşturdu” dedi.

KKTC’nin maruz kaldığı acımasız ambargoların sanat yoluyla dünya ile bütünleşerek aşılabildiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Sanatla bütünleşerek bütün dünyaya bu engelleri aşacağımızın mesajını veriyoruz” şeklinde konuştu.

KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şunları kaydetti:

“Aramızda binlerce kilometre olsa da başta Tataristan olmak üzere bütün Türki Cumhuriyetleri ile aramızda akrabalık bağları ve gönül birliği var. Belki bugün farklı lisanlarda konuşuyoruz ancak bizim tarihimiz birdir, kültürümüz birdir, duygularımız birdir, yüreklerimiz birdir. Bu birliği dışa vurmanın en önemli yolu da sanattır. İşte bugün burada Yakın Doğu Üniversitesi’nde bu birliği yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz”