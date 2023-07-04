Celal İzcibayar’ın “Bir Dünya Kurmak” kitabı yayımlandı

Uluslararası İzci Başkanı ve Eğitimcisi Celal İzcibayar’ın “Bir Dünya Kurmak” adlı kitabı yayımlandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth

tarafından “İngiltere İmparatorluk Madalyası ve Unvanı” ile onurlandıran İzcibayar, kitabında Yenicami Mahallesi’nden Buckingham Sarayı’na uzanan yolculuğunu, izcilikle geçen 75 yılını anlattı.

İzcibayar, kitabının ön sözünde şu ifadeleri kullandı:

“Yenicami mahallesinde başlayan yaşam serüvenim… Savaşların, barut kokularının hiç eksik olmadığı bu adada Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için verilen savaşta cepheden cepheye koşan bir izci, bir çocuk, bir genç öğretmeninin yaşamını konu almaktadır…

Kraliçe II. Elizabeth’in izci kahramanı olarak ve yaşamını izciliğe adamış bir insan olarak bana layık gördüğü en yüksek madalyayı göğsüme takmamdan daha onurlu ne olabilirdi… Dolu dolu geçen 75 yıl şu küçücük kitaba sığmadı elbet. İzcilik hayatımın, çocukluktan başlayarak yer aldığı bu kitabı üzerimde çok büyük emekleri olan öğretmenlerime, izci eğitimcilerine, gerçek dostlarıma ve aileme armağan ediyorum…”