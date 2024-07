Popüler Dizi La Casa De Papel’in Sevilen Şarkısı “My Lıfe Is Goıng On’’ Othello Kalesi’nden yükseldi

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl Altın Sponsor Arkın Group, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile 24'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali devam ediyor.

24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali kapsamında dün akşam sahne alan popüler dizi La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” ile tüm dünyanın büyük beğenisini kazanan Cecilia Krull Othello Kalesi’nde müzik severlerle buluştu.

İngilizce ve İspanyolca şarkılardan hazırladığı repertuarını sunan Krull, La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” şarkısı ile Bella Ciao (Çav Bella) şarkısını dinleyicilerle tek bir ağızdan söyledi.



Ülkeye ilk kez geldiğini ancak son olacağını düşünmediğini çünkü Mağusa’yı çok beğendiğini ifade eden Cecilia Krull, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın takdim ettiği Lefkara işi anı plaketini de çok beğendiğini belirtti.

-Festival programı

Los Vivancos’un efsane dansçısı Aaron Vivancos’un prodüktör, koreograf, besteci ve artistik direktör olarak imzazını taşıyan ilk gösterisi “WOMAN” 15 Temmuz’da 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında Salamis Antik Tiyatro’da ilk kez KKTC’deki izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.