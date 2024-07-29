“Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyonu”nu sizi bekliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda sergilenen “Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyonu”nu dünyayı dolaşmak üzere demir almadan önce ziyaret edin

Çanakkale Deniz Savaşı’nda yer alan 26 geminin gerçekçi maketleri ile bu savaşı konu alan diğer pek çok eseri bir araya getiren “Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyonu” dünyayı dolaşmak üzere demir almaya hazırlanıyor! Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda ziyarete açık olan sergi, Çanakkale Deniz Savaşı’nı konu alan dünyadaki en eşsiz koleksiyonlardan birini ziyaretçiler ile buluşturuyor.2025’te 110’uncu yıl dönümü anılacak olan Çanakkale Savaşı, sadece Türk tarihinin değil Avrupa tarihinin seyrini de değiştiren en önemli savaşlar arasında yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda sergilenen “Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyonu”nu, bu destansı savaşta yer alan ve pek çoğu denizin sularına gömülen bu gemileri bugüne taşıyor. Ücretsiz olarak ziyarete açık olan koleksiyon, Çanakkale Deniz Savaşı’nda yer alan 26 geminin gerçekçi maketleri ve bu savaşı konu alan diğer pek çok eseri bir araya getiriyor. Dünyayı dolaşmak üzere yola çıkmaya hazırlanan bu eşsiz koleksiyonu yolculuğuna başlamadan önce ziyaret etmek için acele edin!Koleksiyonda yer alan, Nusret Mayın Gemisi’nden Queen Elizabeth’e, Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı Savarona’dan Samsun’a çıkarak ulusal kurtuluş savaşının başlattığı Bandırma Vapuru’na kadar 26 geminin 1/100 ölçekli gerçekçi maketleri, birebir ölçekli deniz mayınları ve torpidolar ile savaştan sahnelerin resmedildiği eserlerle tarihe yolculuk yapabilirsiniz.Ünlü Türk, İngiliz ve Fransız gemilerinin bir arada sergilendiği koleksiyonda yer alan gemi maketlerinin boyutları 1 ila 1,5 metre arasında değişiyor. Segide, Çanakkale’yi geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız gemilerinden Suffren, Inflexible, Irresistible, Goliath, Lord Nelson, HMS Triumph, Charlemagne, Elizabeth, Bouvet, Ocean gibi dönemin en ileri teknolojisine sahip savaş gemileri de yer alıyor.Bu eşsiz koleksiyonu ziyaret ettikten sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’ni de ziyaret ederek pek çok eşsiz sanat eserini ve klasik otomobilden gemi maketlerine, kılıç koleksiyonundan cam eşya koleksiyonuna kadar pek çok eseri de görebilirsiniz.Önümüzdeki yıl Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyonu”nu “Savaşın hem askeri hem de insani yönlerini yansıtan bir hazine” olarak nitelendirdi. “Bu koleksiyon, ziyaretçilerimize Çanakkale Deniz Savaşı’nın önemini ve gemilerin tarih içindeki rolünü daha iyi anlamaları için eşsiz bir fırsat sunuyor” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Özkul, “Bu eşsiz koleksiyonu, gelecek yıl kutlayacağımız Çanakkale Savaşı’nın 110’uncu yıl dönümü anısına dünya ile buluşturacağız” dedi.Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Çıkacağı yolculuk öncesinde, Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyonu’nuz ziyaret etmek üzere tüm halkımızı Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’ye davet ediyoruz” ifadesini kullandı.