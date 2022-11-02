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Çağdaş Müzik Derneği TSM korosu İskenderun yolcusu

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Çağdaş Müzik Derneği TSM korosu İskenderun yolcusu

 
 Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu Türk Musikisi Federasyonu’nun (TÜMFED) düzenlediği 1. Uluslararası Türk Müziği Korolar Festivali’nde sahne alacak.

Verilen bilgiye göre, TÜMFED 1. Uluslararası Türk Müziği Korolar Festivali ile TÜMFED 1. Beste Yarışması Finali, İskenderun Belediyesi'nin katkısı ve ev sahipliğinde 4 – 6 Kasım tarihlerinde İskenderun’da gerçekleşecek. Festivalde KKTC’yi Çağdaş Müzik Derneği TSM korosu temsil edecek.

TÜMFED yönetim kurulu ve festival komitesi üyesi de olan Şef Ersin Tünay, 45 kişilik Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu ile 5 Kasım’da festivalde sahne alacak.

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay ve yönetim kurulu üyeleri İskenderun’da ziyaretler de gerçekleştirecek.
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