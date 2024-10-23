“Burun” oyunu seyirci ile buluştu

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni sezon oyunu “Burun” seyirci karşısına çıktı.



Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nikolay Vasilyeviç Gogol’un yazdığı Rusudan Savaneli’nin yönettiği oyun, burnunu kaybeden Binbaşı Kovalev’in sıra dışı macerasını konu alıyor.



Açıklamada, oyunun her cuma saat 20.00’de Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde (Eski Mısırlızade Sineması) Lefkoşa’da sahneleneceği, biletlerin ise Gişe Kıbrıs’tan temin edilebileceği kaydedildi.

