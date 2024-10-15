banner913
banner932
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
59 0
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
16 0
 
UBP'den
UBP'den "yeni adayla devam" kararı
25 0
Mutsuz ve umutsuz insanlar ülkesi olduk!
Mutsuz ve umutsuz insanlar ülkesi olduk!
54 0
Değirmenlik 'Ohh', Gönyeli 'Off' çekti
Değirmenlik 'Ohh', Gönyeli 'Off' çekti
48 0
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden “Adalet İçin 3 dakika karanlık” eylemi…
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden “Adalet İçin 3 dakika karanlık” eylemi…
28 0
LTB ekiplerinin denetimleri... 10 iş yerine ceza yazıldı, 424 gıda ürünü müsadere edildi
LTB ekiplerinin denetimleri... 10 iş yerine ceza yazıldı, 424 gıda ürünü müsadere edildi
55 0
banner1032

“Burun”, 18 Ekim’den itibaren her cuma sahnelenecek

banner1020

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Burun” adlı oyunu, 18 Ekim’den itibaren Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde (Eski Mısırlızade Sineması) sahnelenecek.

banner1045
“Burun”, 18 Ekim’den itibaren her cuma sahnelenecek
banner971
Kültür Dairesi Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayın Şube Amiri Mavişe Pınar Uysal tarafından yapılan açıklamada, her cuma saat 20.00’de sahnelenecek oyunu,  Rusudan Savaneli yönetti, Nikolay Vasilyeviç Gogol kaleme aldı. Oyun, burnunu kaybeden Kovalev’in onu bulmak için girdiği sıra dışı macerayı konu alıyor.
Oyunda Ali Şaşkara, Cevahir Caşkir Hadımcı, Çağda Özsoy, Deniz Aslım, Diren Özdoğal, Halit Tümkan, Gözde Öner, Kurtuluş Altaylı, Pınar İnandım, Yıltan Kahraman rol alıyor.
Biletler, www.gisekibris.com'dan temin edilebilecek.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.