Bülent Günkut'un kitabı 24 Temmuz'da tanıtılacak

Bülent Günkut'un 70 yıllık yaşamını konu alan kitabı 24 Temmuz’da tanıtılacak, fotoğraf sergisi de aynı gün açılacak.



“Bülent Günkut 70” kitabının tanıtım etkinliğiyle imza günü ve “70 Fotoğraf Karesi ile Bülent Günkut” sergisinin açılışı saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak

Günkut, konuyla ilgili yazılı açıklamasında geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak kitabın imza gününden sonra Deniz Plaza şubelerinden veya Işık Kitabevi’nden temin edilebileceğini kaydetti.

