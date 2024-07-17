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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
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Bülent Günkut'un kitabı 24 Temmuz'da tanıtılacak

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Bülent Günkut'un kitabı 24 Temmuz'da tanıtılacak
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Bülent Günkut'un 70 yıllık yaşamını konu alan kitabı 24 Temmuz’da tanıtılacak, fotoğraf sergisi de aynı gün açılacak.

“Bülent Günkut 70” kitabının tanıtım etkinliğiyle imza günü ve “70 Fotoğraf Karesi ile Bülent Günkut” sergisinin açılışı saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak
Günkut, konuyla ilgili yazılı açıklamasında geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak kitabın  imza gününden sonra Deniz Plaza şubelerinden veya  Işık Kitabevi’nden temin edilebileceğini kaydetti.
 
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