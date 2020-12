Bülent Fevzioğlu’nun “80 Gün İlk Kadın Başbakan Dr.Sibel Siber” kitabı

Dr. Sibel Siber benim yakın akrabalarımdan birisidir. Larnakalı ailemin akrabalarından birisi olarak yıllardır onu iyi tanımaktayım. Özellikle edebiyata olan ilgisi ve yayımladığı kitapları bu sayfalarda hep yazmıştık, eserlerini tanıtmıştık. Dürüst ve iyi bir doktor olarak tanınması yanı sıra siyasetteki duruşu, temizliği belleklere yer edinmişti.

Ama bizim gibi erken unutan bir toplum için bu elinizdeki eser çok önemli temiz siyasetin nasıl yapılacağına bir örnek kitap olarak sayın dostum, usta yazar Bülent Fevzioğlu’nun kaleminden çıktı. Değerli bir çalışma okumanızı salık veririz.İlk Kadın Başbakan Dr. Sibel SİBER"80 Günlük Kum Saati Üzerine...Bu kitabın kapağında "Bülent FEVZÎOĞLU" yazabilir...Ancak bu kitap; Bülent FEVZÎOĞLU'ndan önce, "SÎBER Hükümeti"nin o "80 GÜN"lük her anını büyük bir dikkat, titizlik ve disiplinle günü gününe yazan, bireysel ve toplumsal duygu, düşünce ve yorumları sıcağı sıcağına köşe yazılarına taşıyan gazetecilere aittir.Ve yine bu kitap; Kıbrıs Türk siyasi tarihimiz içerisinde ilk kez, geçmiş tüm hükümet kabinelerimizin aksine, "SİBER Hükümeti" kısacık görev süresine doğru daha ilk adımını atarken yazılmaya başlayan ve "80 GÜN" süresince de her anı, hareketi ve kararları kayıt altına alman bir kitaptır...Sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel düşünce ve görüşleri ne olursa olsun, özellikle günlük yazılı basınımızda kendilerinden söz ettiren çok değerli imzaların hem birbirlerinden bağımsız, hem ilk kez bir hükümet kabinesi üzerinde olumlu ve övgüsel değerlendirmeleriyle buluştuklarını belgeleyen ve geleceğe taşıyan bir arşiv toplamıdır bu...Bülent FEVZÎOĞLU olarak ben, yalnızca, dönemin Cumhurbaşkanı Sn. Dr. Derviş EROĞLUnun da ifade etmekten kaçınamadığı gibi "tarihe geçen bir hükümet kabinesi"ni, TAK Haber Ajansı'nm günlük haber bültenleri ve diğer gazete arşivlerimiz yanında, bu kabinenin Başbakanı Sn. Sibel SİBER'-in de kişisel arşiv ve anılarından yararlanarak bir araya getirdim...Çünkü ortada, çığlık çığlığa bağıran ve "beni; kaybolup gitmeden, unutulup silinmeden, gelecek yıllarınızın yazınsal arşivleri adına derleyip toparlayınız" diyen muhteşem bir "İLK" vardı...Bu; siyasi tarihimiz adına öylesine bir "İLK"ti ki "SÎBER Hükümeti"nin "80 GÜN"lük görev süresi dolarken bile hem halktan hem basınımızdan "yeni bir hükümet oluşumuna ne gerek var, bu hükümet devam etsin" diyenler ve yazanlar da dikkat çekecek kadar çoğunluktaydı...Ve fakat...1976 yılından beri siyasi hayatımızın su başlarını tutan ve buralarda köknemiş, coşkusuz, heyecansız, hedefsiz ve viz-yonsuz konaklayanlar tarafından duyulmadı bu çağrı!Yine seçimler yapıldı yine kabineler kuruldu... Ve yine vasat, yine umutsuz, yine ömürsüz gel-gitler yaşatıldı bu halka...Kısacası...Bir kum saati idi alanlarında uzman - teknokrat insanlarımızdan kurulu, "SİBER Hükümeti"...Hızlıca akıp gitti o "80 GÜN"iük tarihsel varlığı... Kum saati, bir daha geriye çevrilemedi...Cam bir fanus içerisinde dibe vurdu kumları, kesildi akış hızı, kilitlendi, kurudu sonrasında...Bir daha kim ya da kimler ne zaman ve nasıl çevirirler bu kum saatini yeniden, bilinmez!Bu kitap; 80 imzalı köşe yazarlarımızın el ve gönül birlikteliğinde işte o kum saatini anlattıkları öykünün, kitabıdır...Bülent FEVZİOĞLU olarak ben, "80 Günlük SİBER Hükümeti' döneminin Kıbrıs Türk siyasi tarihimiz adına mutlak surette ele alınarak araştırılmasını, derlenip toparlanmasını, bir bütün olarak kitaplaştırılmasını ve gelecek nesillerimiz adına yazınsal arşivlerimizde yer almasının bir gereklilik olduğuna inandım hep...Bir düş'tü, gerçekleşti...Siyasi tarihimiz adına emek verenlere, selâm olsun...”"80 GÜNİlk Kadın Başbakan Dr. Sibel SİBER"Bülent FEVZİOĞLU'nun, doğaçlama şiir yazma, konusunda üstüne olmayan dört dörtlük bir şair - ozan olduğu kadar, çok iyi bir araştırmacı - yazar olduğu da kesin!Çok üretken olduğunu bildiğim halde sık sık beni şaşırtır.Hele, görüşmemize uzunca ara verişlerden sonra! Elinde, genelde birden çok yeni basılmış kitabıyla gelir...Bu kez, üç basılı kitabının yanında bir yeni kitap taslağıyla geldi:- "80 GÜN - İlk Kadın Başbakan Dr. Sibel SİBER"Kaim, A4 boyutunda 452 sayfalık bir kitap taslağı!(İsmail BOZKURT)Kitabın adı, içeriğini de belli ediyor:Dr. Sibel SİBER'in, milletvekilliğiyle yalnızca 80 gün süren başbakanlığının ve başbakanı olduğu hükümetin bir tür "öyküsü" ya da "öykülemesi/anlatısı!"Tam da öyküsü olmadığından daha kolay anlaşılsın diye öyle diyelim.Bülent FEVZİOĞLU; siz okurlarının kitaplaşmış biçimini elinize alıp okuyacağınız bu yeni yapıtını, teşekkür nitelikli son cümlesinden önce şöyle bitirir:…iyi ki Bülent FEVZİOGLU olayın "gelecek nesillerimiz adına yazınsal arşivlerimizde yer almasının bir gereklilik olduğuna" inandı ve ne iyi etti de bir düşü gerçeğe çevirdi.* * *Toplum belleği, şimdinin geçmiş ve gelecekle birleşimi olup tarih boyunca yaşananları harmanlar ve "ben'leri biz"e dönüştür.Ne yazık ki Kıbrıs Türkleri olarak bu dönüşmeyi çok da iyi yapamadığımız ve ciddi anlamda bir bellek sorunu yaşadığımız sır değildir!Dünya çapında ve Nobel'e aday da gösterilen, konunun uzmanı, hemşehrimiz Vamık VOLKAN, bu durum için "Kuzey Kıbrıs'ta Idİz kimiz' sorusu soruluyor. Bu çok büyük bir "bilinç bulanıklığı'nın işaretidir. Çok büyük problemdir" der.KKTC eski Cumhurbaşkanı Sayın AKINCI da "geçmişi bugüne ve geleceğe taşımakta sıkıntı çekiliyor" demişti bir konuşmasında!Yakın tarihine bizim kadar yabancılaşmış bir toplum bulmak zor. O kadar ki, neredeyse bu topraklara zembille indiğimizi sanan kuşaklar yetişiyor.* * *Dr. Sibel SİBER'in başbakan olduğu ortaklık hükümeti, görevde yalnızca 80 GÜN kaldı ama iz bıraktı, sesimizi dün yaya iyice duyurdu.Hem de yakın tarihimizde görev yapmış onca hükümet in pek çoğuna "fark atarak!"Sibel SİBER hükümetinin oluşacağı günlerde çıktığım birkaç televizyon programında, partilerin, tüm bakanlarının kadınlar arasından görevlendirmelerini önermiştim.Düşünebilir misiniz?Sibel Hanım başbakan ve tüm bakanlar kadın!Dünyada ilk kez tümüyle kadınlardan oluşan bir hükümet! Öyle bir hükümet kurulsa, tanınmamış KKTC ve onun halkı, kelimenin gerçek anlamıyla "dillere destan" olmaz mıydı?Tabii ki önerim "davulcu yellenmesi" gibi güme gitmişti ve tabii ki kurulduğu biçimiyle de ses getirmişti SİBER Hükümeti ama çok daha fazla ses getirebilir; öyle bir kadınlar hükümetiyle, dünyanın en ücra köşesinde bile, "KKTC" ve "Kıbrıs Türkleri" çok daha uzun uzun konuşulabilir, çok daha anlamlı bir algı yaratılabilirdi.Kitabın adı "80 Gün - îlk Kadın Başbakan Dr. Sibel SİBER" ama esas itibarıyla 13 Haziran 2013'te göreve başlayan Sibel SİBER Hükümeti'ni ele almakla birlikte Dr. Sibel SİBER'in 2009 - 2013 arası milletvekilliğini de kapsıyor.Dr. Sibel SİBER'in ilk kadın başbakanlığından hemen sonra gelen Meclis Başkanlığı ile partisinin ona sahip çıkmadığı Cumhurbaşkanı adaylığı da var...Yani siyasetteki izi, yalnızca SİBER Hükümeti değil!Sibel Hanım'm edebiyatçılığını, yazarlığını da unutmayalım. Bir uluslararası öykü yarışmasında onun adını ödül kazananlar arasında gördüğümde şaşırmıştım. Meğer şaşırma-malıymışım. Sonradan denemeler yazdığı da ortaya çıktı...Sözün kısası, onun iyi bir edebiyatçı olduğunu ve bu alanda ondan beklentilerimiz olduğunu da söylemeliyim…