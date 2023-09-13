banner913
banner932
Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı
Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı
10 0
Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 milyon avro destek yardımı
Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 milyon avro destek yardımı
18 0
 
Libya'da sel felaketi: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp
Libya'da sel felaketi: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp
16 0
İlaçta dev vurgun
İlaçta dev vurgun
132 0
Merit Royal Dıamond’da Berkay fırtınası esti
Merit Royal Dıamond’da Berkay fırtınası esti
56 0
Libya'nın doğusundaki selde ölenlerin sayısı 3 bini geçti
Libya'nın doğusundaki selde ölenlerin sayısı 3 bini geçti
25 0
En fazla yağış Salamis’te kaydedildi
En fazla yağış Salamis’te kaydedildi
34 0
banner964

Bülent Dizdarlı’nın yeni romanı “Lambousa Prensesi” yayımlandı

banner476

banner974
Bülent Dizdarlı’nın yeni romanı “Lambousa Prensesi” yayımlandı
banner971
Bülent Dizdarlı’nın yeni romanı  “Lambousa Prensesi”, Khora Yayınları tarafından yayımlandı.
Kıbrıs efsanelerini, mitolojiyi ve günümüz gerçekliğini bir araya getiren "Lambousa Prensesi", genç bir kadının iyileşme sürecini ele alırken, yarattığı çok boyutlu karakterlerle toplumun hastalıklı yönlerini ortaya koyuyor.
Editörlüğünü Nazen Şansal’ın, kapak ve sayfa grafik tasarımını ise Ömer Tatlısu’nun üstlendiği eser, Khora Yayınlarının 91. kitabı olarak raflardaki yerini aldı.
Kitap, kadına şiddetin son bulması dileğiyle başlıyor
Yazarın “Bu kitabı, şiddet gören tüm kadınlara, şiddetin son bulması dileğiyle ithaf ediyorum” sözleriyle başladığı kitapta, İstanbullu genç bir kadın olan Melike’nin, yaşadığı erkek şiddetinin travmasını atlatmak amacıyla Kıbrıs'a taşınması ve ardından gelişen olaylar anlatılıyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.