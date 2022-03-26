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“Bu 27 Mart’ta tiyatrodan bahsedemeyeceğiz”

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro günü nedeniyle mesaj yayımladı: “Özür dileriz…Bu 27 Mart’ta da size tiyatrodan bahsedemeyeceğiz”

“Bu 27 Mart’ta tiyatrodan bahsedemeyeceğiz”
 
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, bu 27 Mart’ta tiyatrodan bahsedemeyeceklerini, artık tiyatro sahnesinden aynayı gerçeğe her çevirdiklerinde karşılarına savaşlar, bombalar, çocuk çığlıkları, salgınlar, ölümler, katledilen hayvanlar, yok edilen doğa, kanlı bir dünya çıktığına işaret etti.
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun 27 Mart Dünya Tiyatro günü nedeniyle yayımladığı mesajı şöyle:
“Özür dileriz…
Bu 27 Mart’ta da size tiyatrodan bahsedemeyeceğiz…
Nerden çıktı bu tiyatro, ne zaman başladı, kuramları nedir anlatamayacağız…
Özür dileriz…
Nasıl oyun seçilir,
Nasıl rol dağıtılır,
Prova aşaması,
Dekor,
Kostüm,
Seyirciyle buluşma,
Bunların hiç birinden konuşamayacağız…
Özür dileriz…
Tiyatronun topluma etkileri neler
Tiyatronun önemi
Tiyatronun söyledikleri
Tiyatronun yol göstericiliğine değinemeyeceğiz…
Özür dileriz…
Ama size bir hikâye anlatmak istiyoruz…
Gerçek bir hikâye…
Moliere bilir misiniz?
Fransız tiyatro yazarı ve oyuncusu…
İşte bu Moliere son yazdığı “Hastalık Hastası” oyununu oynarken birden sahnede kan kusmaya başlar ve yere yığılır; herkes bunu oyunun bir parçası olduğunu zannederek alkışlamaya başlar…
Alkışlar arasında gider yazar ölüme…
Aynı gece veremden ölür…
Şimdi bu hikâyeyi niye anlattınız diye sorabilirsiniz…
Cevabı Soren Kierkegaard’ın “Meseller” kitabında saklı: “Sanırım dünyanın sonu, her şeyin bir şaka olduğunu sananların yükselen alkışları arasında gelecek” der yazar; haksız mı?
Artık tiyatro sahnesinden aynayı gerçeğe her çevirdiğimizde karşımızda savaşlar, bombalar, çocuk çığlıkları, salgınlar, ölümler, katledilen hayvanlar, yok edilen doğa, kanlı bir dünya görüyoruz…
Maalesef; sanki hiç bir şey olmuyormuş gibi öylece duran, kımıldamayan, tepki vermeyen, düşünmeyen, algılamayan, anlamayan, olan biteni doğalmış gibi izleyen insanları da görüyoruz…
Özür dileriz…
Tüm özür dilemesi gerekenler adına da binlerce kez özür dileriz…
İyi seyirler…”
 
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