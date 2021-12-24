BRT’nin hikayesi resmedildi

BRT Kurumu 58. yıl kutlamaları çerçevesinde “İzdüşüm” İsimli Bellek/ Emek konseptli sergi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıldı.

Ayhatun Ateşin küratörlüğünde oluşturulan sergi, Sanatçılar; Ayhatun Ateşin, Eser Keçeci ile Ruhiye Onurel’in eserlerinden oluştu.Sanatçılar, hayatları ve çalışmalarını yeni bir sentezle harmanlayarak, verimli bir yaşam için her koşulda sanattan ve kültürden beslenmenin önemini, ilham vericiliğini çalışmalarında gösterdiler.Açılışta konuşan Ayhatun Ateşin “İnsan her şeyi belleğinde tutamaz 58 yılı resmetmek istedik” dedi.Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt da, “Burada BRT’nin hikayesi aslında resmedildi. Çok kalıcı da oldu bu sergi buradan sonra BRT’ye gelecek ve müzeye dahil edilecek ve hiçbir şey kaybolmamış olacak” şeklinde konuştu.