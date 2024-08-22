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“Bladan’dan Batum’a” kitabının tanıtımı yapıldı

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Kıbrıs Türk toplumuna birçok alanda önemli hizmetlerde bulunan, Lefkoşa’nın ilk Kıbrıslı Türk Belediye Başkanı görevinde de bulunan Dr. Tahsin Gözmen’in yaşam öyküsünü anlatan “Bladan’dan Batum’a” isimli kitabın tanıtım etkinliği dün akşam Merkez Lefkoşa’da yapıldı.

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“Bladan’dan Batum’a” kitabının tanıtımı yapıldı
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Gözmen’in oğlu Dr. Soyer Gözmen tarafından hazırlanan kitap, 1891-1983 yılları arasında yaşayan Doktor Tahsin Gözmen’in hayat hikayesini içeriyor. Gözmen’in 1910’dan itibaren kendi el yazısıyla kalem aldığı notlardan derlenen kitabın editörlüğünü Sevil Emirzade, tasarımını Ercan Nazik yaptı.
-Kitabın içeriği tanıtıldı, Dr. Gözmen’in yaşam öyküsünden kesitler aktarıldı
Lefkoşa Türk Beledyesi’nden verilen bilgiye göre, tanıtım gecesine LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra eski başbakanlardan Hakkı Atun ve Sibel Siber, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Taner Erginel, Gözmen’in ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.
Sevil Emirzade’nin kitabın genel kapsamını aktardığı sunumuyla başlayan etkinlikte, yazar Dr. Ahmet An tarafından da kitabın hazırlanış süreci, kaynaklar ve okuyucuları götürdüğü yol aktarıldı.
Sonrasında söz alan kitabın yazarı Dr. Soyer Gözmen, babasının yaşam hikayesini derlediği kitabın, hem roman, hem belgesel tadında okunabileceğini ifade ederek, tarih içerisinde babası Tahsin Gözmen’in hayat kesitlerinden bir takım örnekleri detayları ile anlattı.
Etkinlikte, Gözmen’e dair duygu, düşünce ve anıları olan birçok kişi söz alarak Gözmen’in Kıbrıs Türk toplumu adına yaptıklarını, yaşadığı zorlukları paylaştı.
-Başkan Harmancı: Bu kitap LTB arşivinin en güzide yerinde bulunacak
Gecede konuşma yapan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yoğun katılımlı etkinliği Dr. Gözmen’in Kıbrıs Türk toplumu adına yaptığı değerli hizmetlerin bir vefası olarak gördüğünü belirtti.
Gözmen’in LTB’nin ilk belediye başkanı olmasının kendileri adına önemli bir diğer detay olduğunu ifade eden Harmancı, o tarihlerden bugüne ortaya konulan birçok paradoksun kurumlar arasında yaşanmasını kitapta ilgi ile okuduğunu söyledi.
Başkan Harmancı, kitapta siyasal tarihe ilişkin çok önemli noktaların yer aldığını, birçok dönüm noktasına değinildiğini aktararak, kitabın LTB arşivinin en güzide yerinde bulunacağını sözlerine ekledi.
 
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