Biyolog Hasan Sarpten’in Her Şeyin Doğası kitabı çıktı

Hasan Sarpten’nin 232 sayfalık doğa ve çevreyle ilgili altı başlık altında topladığı “Her Şeyin Doğası” adlı kitabı Biyologlar Derneği Yayını olarak geçen gün yayımlandı. Günden güne yok edilen çevremiz, doğamız, denizimiz,Atalarımızdan bize emanet edildi ama ne yazık ki para için mahvedildi.

Birçok doğa örgütü, duyarlı vatandaşlarımız yıllardır bağırıp, çığırıyor ama duyan yok. İşte Sarpten’in bu eseri yıllardır ses ettiği, kaleme aldığı doğa ve çevre yazılarından oluşuyor. Geçen yıllardan Tuncer Bağışkan hocanın yayımladığı eserlerinden, doğa yok edilirken, eski eserlerin de nasıl yok edildiği, bizlere detaylı ve bilimsel olarak anlatmıştı. İşte doğa gidiyor, ülke parselleniyor, para herşeyin üstünde ve biz halk olarak ne yapıyor!Yazar kitabın önsözünde şöyle diyor: “Başlarken” Bir gün öldüğümde "kendini tamamlamamış bir ömrü değil, bir tohumu gömdük" deyin.Fikret Demirağ'ın bu sözünde derin bir anlam saklıdır. Üstelik, sadece insanla doğa arasında vazgeçilmez bir bağ kurduğu için değil. Elbette canlı bir varlık olan doğa, yine kendisi gibi canlı olan insanla kaçınlmaz bir ilişki içerisindedir. Ve, ilkçağlardan başlayan bu ilişki son çağlara kadarda zorunluluk içerisinde durmaksızın sürecektir.Mesele; ne ilk çağ filozofları gibi doğaya yönelmek ve kendini sadece doğayı anlamaya adamaktır, ne de günümüzde hakim olan anlayış gibi bu yöneliş doğaya egemen olma çabasından hareket etmelidir. En azından yüz bin yıldır var olan insanlığın en iyi ihtimalle yüz yıllık çok küçük bir kısmını üstelendiğimiz bir yaşamımız var. Bu süre boyunca, tıpkı birtohum gibi yaptıklarımızla yaşamın sürekliliğine olumlu bir katkı sağlamaktan daha önemli ne olabilir ki?Sürekli bir koşuşturma ve mücadele içerisinde geçen bir ömür, kimilerine göre anlamsız ve gereksiz bir uğraş, kimilerine göre de beyhude bir çabadan ibarettir. Bana ayrılmış sürenin kırk yılını doldurmuş biri olarak bunun en azından ikinci yarısını bu anlayışa inat edercesine sivil toplum örgütleri içerisinde ekoloji alanında kavga vererek geçirdim. Belki çok fazla şey değişmedi. Yine de, tek Elbete, bu ada yarısında ekolojik bir dönüşüm sağlamak kolay olmayacak. Gün gelir bu başarılır mı? Bilinmez! Şüphesiz, bu doğrultuda yürünmesi gereken çok yol, atılması gereken çok adım var. Bu uğurda bir tohum kadar olabilmek en büyük dileğim. Çünkü, "tohum olmak" üretmektir ve senden sonrasında doğanın sürekliliğine kendince bir katkı sağlamaktır.Bu kitap, ilk gençlik ile son gençlik yıllarımın arasında kalan zaman dilimi içerisinde benliğimi şekillendirdiğini düşündüğüm ve merkezine doğayı yerleştirdiğim yazılarımdan oluşmaktadır. Kendini doğanın hakimi değil de doğanın küçük bir parçası olarak gören Kıbrıslı Türk bir insan olarak yarınlara daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak istiyorum.Elinizdeki kitabın içeriği, bunu sağlamaya yönelik bir mücadeleyi de anlatıyor aslında. Kitabın sayfaları arasında dolaşan her bireyin bunu kolaylıkla hissedeceğinden eminim. Bu mücadele bazen yaşadığım ülkede bedenimin her zerresini ya da dünyanın bir başka köşesinden ruhumu kaplayan bir şey oldu. Bazen bizim dışımızdaki birbirinden ilginç canlıları ya da bizatihi insanın kendisini anlatan bir şey oldu. Bazen de siyasi bir kavgaya ya da yüreğime dolan aşka dönüşen bir şey oldu. Sonuçta, elinizde tutuğunuz "her şeyin doğası" ortaya çıktı...Kitapta yer alan yazıların hemen hepsi bilimsel temellere dayanan bilgiler yanında kendi öznel yorumlarımla harmanlanmış olduğundan deneme yazıları olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemekte fayda var. Esasen, hiçbirini yazarken böyle bir kitaba dönüşeceklerinden haberim yoktu.Bununla birlikte, kitabı hazırlama sürecinde farklı dönemlerde çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış yüzlercesi arasından özenle bir seçki yaptım. Bu seçki sırasında ise üzerinden ne kadar zaman geçmiş olursa olsun çoğunun güncelliğini henüz yitirmediğini düşündüğümden kronolojik bir sıralama yapmaktan kaçındım. Bunun yerine, dünyaya ve Kıbrıs’a, canlılara ve insana, siyasete ve aşka dair bir gruplandırma yapmayı tercih ettim.”Hasan Sarpten kimdir? 1979 yılında Girne'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Girne'de tamamladıktan sonra 2000 yılında Trakya Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2003 yılında Eğitim Yönetimi ve Program Geliştirme alanında yüksek lisans yaptı. 2016 yılında ise Felsefe alanında ikinci lisans eğitimini bitirdi. 2004 yılından beri Girne Anafartalar Lisesi'nde biyoloji öğretmenliği yapmaktadır. 2000'li yılların başından itibaren çeşitli sivil toplum örgütleri içerisinde çalıştı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nda Temsilciler Kurulu, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu'nda görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında sendika eğitim sekreterliği görevini üstlendi. 2005 yılından itibaren Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği yönetim kurulunda görev yaptı. 2012 - 2013 ve 2019 - 2020 yıllarında derneğin başkanlığını yürüttü. Bu süreçte, 2006 yılında Avrupa Ülkeleri Biyologlar Birliği'ne (ECBA) derneğin tam üye olarak katılımını sağladı. Bunun yanında, bir çok projenin hayata geçirilmesinde ve ekoloji mücadelesinin topluma yayılmasında rol oynadı. Ekoloji ve çevre alanında birçok çalıştay, kongre, sempozyum, konferans ve panelde konuşmacı olarak yer aldı. Ekoloji alanında Kıbrıs Tv'de (2008 - 2009) televizyon ve Radyo Havadis'de (2012 - 2013) radyo programları hazırladı. Çeşitli gazete ve dergilerde ekolojik sorunlara yönelik köşe yazıları, makaleler yazdı. Yazıları sırasıyla ve düzenli olarak Afrika (2006 - 2009), Havadis (2011 - 2016), Yeni Bakış (2017 - 2018), Yenidüzen (2019 - 2020) gazetelerinde yayınlandı. Liselerde okutulan Ekoloji ve Çevre programının geliştirilmesinde ve ders kitabının yazılmasında görev aldı. Çözüm ve Barış Platformu, Nükleere Hayır Platformu, Petrol Dolum Tesisine Hayır Platformu, Karpaz Milli Parkını Koruyalım İnisiyatifi, Kıbrıs Çevre Platformu'nun kuruluşunda aktif olarak yer aldı ve sözcülüklerini yaptı. Halen Kıbrıs'ın kuzeyinde özellikle ekolojik sorunların ortadan kaldırılması ve yarınlara daha yaşanabilir bir gelecek bırakılması için yoğun bir mücadele vermektedir.