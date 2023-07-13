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Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Makedonya'da festivalde

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Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Makedonya’da Veles Belediyesi’nin düzenlediği International Festival “Veles Folk Fest 2023”e katıldı.

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Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Makedonya'da festivalde
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Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Veles Belediyesi’nin daveti üzerine katıldığı festivalde, gösterilerini sahneledi. Festivale, Hırvatistan, Slovakya, Meksika ve Bosna-Hersek halk dansları toplulukları da katıldı.
Festivalde, Veles Belediye Başkanı Marko Kolev’e Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek adına Belediye Meclis üyesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını temsil eden plaket de takdim edildi.
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