“Bekir Kara hocamızın romancılığımızın ve öykücülüğümüzün gelişmesine büyük katkıları oldu”

Güzelyurt sakini eski tarih öğretmeni ve Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli yazarlarından Bekir Kara’nın vefatı nedeniyle Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur bir başsağlığı mesajı yayımladı.Şevket Öznur’un mesajı şöyle:Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli yazarlarından değerli hocamız Bekir Kara’yı sonsuzluğa uğurladık. Eserlerinde; Kıbrıslının yaşamına,kültürüne, sıkıntılarına,geçmiş yaşantısına bir toplumbilimci gözüyle bakıp, kaleme almıştır. Düzgün dili,akıcı üslubuyla romancılığımızın ve öykücülüğümüzün gelişmesine büyük katkıları olmuştur. 2018 yılında Ali Nesim Edebiyat Ödüllerinde “Roman” ödülünü verdiğimiz Bekir hocamız eserleriyle sonsuza dek yaşayacaktır…Başımız sağolsun…Bekir Kara kimdir?13 Temmuz 1945 tarihinde, eski adı Fasulla olan, Baf kazasının Bağrıkara (Fasula) köyünde doğdu. Rum saldırılar sonucu, 1958 yılında ailece göç edip yerleştikleri Yalova(Piskobu) köyünde ikamet ettikleri sırada; orta ve lise tahsilini Limasol 19 Mayıs Lisesi’nde tamamladı.1971 yılında Bursa Eğitim Enstitüsü’nün Sosyal Bilgiler Bölümü’nden mezun oldu. 1971-73 ders yıllarında Kanlıköy ve Ortaköy’de ilkokul öğretmenliği yaptı. 1973-1974’te Piskobu’daki İngiliz üslerinde çalıştı.1974 Barış Harekatı’ndan sonra bu görevinden ayrılarak ailesi ile birlikte Güzelyurt’a yerleştirildi ve burada Gençlik, Spor ve Kültür İşleri Dairesi Bölge Sorumlusu olarak görev yaptı. 1976 yılından sonra öğretmenlik görevine atandı ve bir çok okulda çalıştı. 1996 yılında Güzelyurt’taki Şehit Turgut Ortaokulu’nda Müdür Muavinliği görevindeyken, kendi isteği ile emekliye ayrıldı.1997 yılından 2001 arasında ,özel bir radyo tv.’de Genel Müdür olarak görev yaptı.Bekir Kara’nın, tiyatro yazma dalında birçok ödülü var.Müzik çalımaları da yapan Bekir Kara, bugüne dek otuzun üstünde “türkü” bestelemiştir. Bunlardan dördünün 1990 yılından beri TRT repertuarına kabul edilmiş, tv ve radyolarda çalınıp söylenmektedir.1997Bekir Kara öykü, tiyatro, roman, alanlarında uğraş veren bir sanatçımızdır.YAYIMLANMIŞ ESERLERİ:l-Toplu Oyunlar (l)(Tiyatro-1994)2-Sırlar Ölümsüzdür(Öyküler-1996)3-Bellekteki İzler (1)(Roman-1998)4-Çalkantı(Öyküler-1999)5-Kavuni(Roman-2001)6-Bellekteki İzler (2)(Roman-2002)7-Aşklar-Acılar-Çocuklar ve Torunlar,Roman, 20068-Aşka Dair, Öykü,9-Toplu Oyunlar 2,Tiyatro,10-Unutma, Bellekteki İzler,Roman,2011.11-Katırcılar,Roman,2014.