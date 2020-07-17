Uzay İstasyonu, Kıbrıs'tan da görülecek
Uzay İstasyonu, Kıbrıs'tan da görülecek
24 0
Karantinaya uymayanlara infaz
Karantinaya uymayanlara infaz
126 0
 
Süper Dumlupınar
Süper Dumlupınar
159 0
Türk bilim insanından Covid-19 aşısı
Türk bilim insanından Covid-19 aşısı
124 0
Kılıçdaroğlu, 359 bin lira tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, 359 bin lira tazminat ödeyecek
17 0
Milletvekilleri, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçında buluştu
Milletvekilleri, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçında buluştu
10 0
Alt sıralarda kazan kaynıyor
Alt sıralarda kazan kaynıyor
95 0
banner460

Baraka Tiyatro ekibinden moral gecesi

banner27

Baraka Tiyatro ekibinden moral gecesi
17 Temmuz 2020 Cuma 10:49

Baraka Kültür Merkezi’nin tiyatro ekibi, 25 Temmuz Cumartesi akşamı Kızılbaş’taki Dernek lokalinde açık hava etkinliği düzenleyecek.

Saat 20.30’da başlayacak ve yaklaşık bir saat sürecek etkinlikte “Pandeminya” ve “Varsa Bir Durum Yapalım Açık Oturum” isimli iki kısa skeç sahnelenecek. 

Baraka Kültür Merkezi’nin açıklamasına göre, gecede ayrıca seyircilerin de katılabileceği teatral oyunlar oynanacak.

Girişin biletsiz ve ücretsiz olacağı gecede, halk sağlığı açısından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterileceği vurgulandı.

Açıklamada, “Koronaya rağmen tiyatrosuz kalmayalım” denildi.

banner342
Türk Edebiyatı önemli bir ismini kaybetti
Türk Edebiyatı önemli bir ismini kaybetti
12 0
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için bir sergi daha
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için bir sergi daha
34 0
Sanat aracılığıyla barışa ulaşmak ve “In Culture We Trust” kitabı
Sanat aracılığıyla barışa ulaşmak ve “In Culture We Trust” kitabı
76 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.