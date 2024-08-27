Bakü’de ödüllendirildiler

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 6. Caspian Awards töreninde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de sanatçılar ödüllendirildi.
Türk devletleri ve Türk insanlarını bir araya getiren bu ödül töreni, uluslararası alanda ülkesini tanıtan ve başarılarıyla öne çıkan isimleri onurlandırdı.
Törende, ülkelerinde yerel ve ulusal başarılar elde eden isimler, uluslararası sahadaki tanıtım çabaları ve başarı grafiğindeki yükseliş nedeniyle ödüllendirildi.
KKTC’den başarılı iletişim uzmanı Hasret Atagören, Türk Sanat Müziği Koro Şefi ve Sanatçısı Cem Kafkas, Türk sanat müziği sanatçısı Fahriye Özay ve modacı Abdullah Öztoprak bu prestijli ödülün sahipleri arasında yer aldı.
Bu isimler, KKTC’yi uluslararası platformda başarıyla temsil etmeleri ve sanatsal kariyerlerindeki yükselişle dikkat çektiler. Caspian Awards, bu isimlerin başarılarını takdir ederek uluslararası arenada tanınırlıklarına katkıda bulundu.
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