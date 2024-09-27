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Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, Türkiye’de konser verecek

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Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, Türkiye’de, Çorlu Tekirdağ’da “Gönülden Gönüle Kardeşlik Şarkıları” konseriyle sahne alacak.

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Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, Türkiye’de konser verecek
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Şef Bahar Gökhan önderliğindeki Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosundan verilen bilgiye göre, 19 Ekim’de gerçekleşecek konserde, “Üç Devlet Bir Millet” ruhunu güçlendirmeye yönelik üç ülkenin şarkıları söylenecek.
Konser, Türk Müziği Federasyonu TÜMFED başkanı Hasan Kaya 'nın önderliğinde Çorlu Sanat Merkezi Müzik Derneği, Asel Sanat Merkezi Müzik Derneği, Azerbaycan Tekamül ve İntegrasiyon Uluslararası Toplum Kuruluşu, Azerbaycan Garabağ Ansambl Orkestrası ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nın katılımıyla gerçekleşecek.
Bahar Esintileri Korosu, ayrıca 7 Ekim 'de Girne Amfi Tiyatroda Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sanatçı Hakan Aysev'in konuk olacağı konserin çalışmalarına da devam ediyor.
 
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