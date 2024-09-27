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"Aysevin ve Rıdvan Sulak Alanda" kitabı Işık Kitabevi'nden çıktı

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"Aysevin ve Rıdvan Sulak Alanda" kitabı Işık Kitabevi'nden çıktı
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Dr. Asuman Korukoğlu'nun "Aysevin ve Rıdvan Sulak Alanda" isimli çocuk kitabı, Işık Kitabevi Yayınları'ndan çıktı.
Yeşil Barış Hareketi, KUŞKOR ve Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu’nun kurucularından, çevre eğitimi ve yönetimi uzmanı olduğu kaydedilen Dr. Asuman Korukoğlu'nun çocukluk anılarından yola çıkarak yazılan, Kemal Behçet Caymaz’ın çizimleri ve Raif Mehmet Kızıl’ın tasarımıyla hayata geçen kitabın editörlüğünü Feray Atamert yaptı. 
 
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