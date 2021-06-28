Aydın Duruşu Ve Yazarına Sahip Çıkmak 2020-21 Ali Nesim Ödülleri

2020-21 yılı Ali Nesim ödülleri geçen hafta verildi. Ülkenin önemli yazar,şair ve araştırmacılarına her yıl layık görülen bu ödüllerin amacı yazınımız geleceğe taşımak ve yaşatmaktır.

Ödül günü yaptığım konuşmada şunları dile getirmiştir: “2016 yılında başladığımız ödül töreni yolculuğunda bu yıl sizlere tekrar buluşmanın mutluluğu yaşıyoruz. Bu pandemi dönemi sırasında çok şeyler öğrendik, öğrendiğimiz en önemli şeylerden birincisi sağlık olurken diğer taraftan insanın akıl sağlığının çok daha önemli olduğunu fark ettik. Akıl ancak, okuyarak, yazarak ve üreterek sağlıklı olur. Bu kapalı dönemlerde bol bol kitap okundu, ülkenin aydın yüzlerinin kitapları bir o kadar da aranır oldu. Uzaktan eğitimde öğrenciler kitaplara ulaşmak istedi ulaşmadığı noktada eserleri sanal ortamda aradı. Yazarlarımız tüm sıkıntılara rağmen yazdı yazdı ama onlara kimse sahip çıkmadı. Bu sıkıntılı dönemi nasıl atlattılar, hiç kimse bu konuyu düşünmedi.Aydın insan hassastır, anımsanmak ister, değerli olduğunu görmek ister. Bu noktada bu ülkenin en önemli iki aydının şu sözlerini anımsatmak isteriz.Ülkede yazan, araştıran insanlarımız tüm zorluklara rağmen burayı vatan bilen, bu değerli insanlarımız üretmek sadece geleceğe bir şeyler taşımak için uğraş vermektedirler ve sadece istedikleri anımsanmak, biraz olsun onlara yönetenlerin kadirşinaslık göstermesidir. Kapı kapı gezip basacakları kitaplar için daire daire gezip para istemek değildir. Hala daha bir özerk kültür-sanat kurumu kurup, tüm her şeyin o bağımsız sanatçıların yöneteceği bir bağımsız yapıya bürünemedik. Siyasetin yön verdiği, siyasete göre yönelen bir kültür anlayışı olamaz, olmamalı. Yazar aydındır ve aydın insan topluma yön verir bu bağlamda tüm aydınlarımıza sağlık huzur dilerken, vefat edenlere Allahtan rahmet dilerken bu ödüllerle biraz olsun vefamızı onlara gösterebilmişsek ne mutlu bize. Saygılarımla.”Gecede çok güzel anılar yaşanırken özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Özker Yaşın’ın eşi Nimet Yaşın’ın çok güzel bir şiir okudu. Sayı Tatar’ın annesinin vefatı üzerine Özker Yaşın’ın yazdığı dizleri okuyan hocanım, Başkana duygusal anlar yaşattı. Yine usta şair Kamil Özay, ödülü aldıktan sonra , Ali Nesim için şu dizleri okudu:“Ali NesimYağan yağmurlarDoğan güneşlerEsen rüzgarlarKanat çırpan kuşlarVeNe varsaSelamlarımı götürsünEğer duyulursa sesimToprağın bolYattığın yer nurVe mekanın cennet olsunSevgili Ali Nesim”Çocuk Yazını ödüllünü alan Havva Tekin ise Ali Nesim hocaya öldüğü gün yazdığı şiirini şöyle dillendirdi :“Afrodit’in topuğu kanıyor,Duyuyor musun?Her gelincikte parlayacak sesinVe yeşile kan kırmızısı umutMeserya hüzün yağdırdı ardındanBiliyor musun …Bu gece bir yıldız tuttuk hep birlikteSana aydınlığında yol arkadaşı olsun diye …09.05.2014”Herşey kültür ve sanata değer verildiği sürece daha da güzel olacaktır.