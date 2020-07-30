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"Avrupa Caz Atölyesi 2020" tamamlandı

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Avrupa Komisyonu ve Jazz Education Abroad (JEA) iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrupa Caz Atölyesi, 23, 24, 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde 40 öğrencinin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

"Avrupa Caz Atölyesi 2020" tamamlandı

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, dört gün süren atölye çalışması, her yaştan, her türlü müzik aleti çalan ve her seviyedeki müzisyenlere, öğrencilere ve müzik öğretmenlerine kapılarını açtı. 

Avrupa Caz Atölyesi 2020, 28 Temmuz Salı günü, öğrencilerin, caz atölyesi sırasında farklı gruplarda yaptığı çalışmalardan oluşan müzik dinletisi ile son buldu. 

Caz atölyesi, Dr. Gene Aitken’in sanat direktörlüğünde, caz ustaları Mariano Abello (Saksafon/Flüt), Deborah Carter (Vokal), Loizos Paphitis (Gitar), Andreas Panteli (Piyano), Cahit Kutrafalı (Bas), Gonzalo Maestre (Davul), Miguel Blanco (Aranjman), Dr. J Kyle Gregory (Dinleme Sınıfı) ile öğrenciler için sosyal zaman uygulayıcıları Janine Lustosa ve Thais Abello tarafından dört gün boyunca 10.00-16.00 saatleri arasında yapılan paralel atölye çalışmaları ile gerçekleştirildi.

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