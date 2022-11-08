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“Asgari ücreti belirlemek için iki ay değil, iki gün bile beklenemez”

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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gelecek hafta toplanması için bugün Çalışma Bakanlığı’na resmi başvuru yaptığını duyurdu

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“Asgari ücreti belirlemek için iki ay değil, iki gün bile beklenemez”
  

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a gereğinin yapılması için çağrıda bulundu.

Yazılı açıklamasında ‘Asgari ücret 2023’te belirlenecek’ açıklamalarını eleştiren Serdaroğlu, “Açlık sınırının 10 bin 600 TL olduğu bir dönemde değil iki ay iki gün bile beklenemez... ”dedi.

Serdaroğlu, işverene her türlü destek verilirken asgari ücretliye herhangi bir artış düşünülmediğini de söyleyerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki hafta toplanmasının elzem olduğunu yineledi.

Serdaroğlu, hayat pahalılığının var olan asgari ücrete yüzde 15 eksik yansıtıldığını ifade ederek, yeni asgari ücret belirleneceğinde hayat pahalılığına bu payın da eklenmesini talep etti.
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