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ARUCAD yapımı ‘Mr. Rabbit’s Doll’ Berlin Sanat Film Festivali’nde ödül kazandı

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ARUCAD yapımı ‘Mr. Rabbit’s Doll’ Berlin Sanat Film Festivali’nde ödül kazandı
Yönetmenliğini Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi İranlı yönetmen Arvin Medghalchi’nin üstlendiği, yapımcılığını ARUCAD ile birlikte yürüttüğü ve üniversitenin stüdyolarında çekilen ‘Mr. Rabbit’s Doll’, 9. Uluslararası Berlin Sanat Film Festivali’nden ödül kazandı. 
ARUCAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre konusunu tanınmış İranlı yazar Sadık Hidâyet’in bir öyküsünden alan 2021 yapımı Mr. Rabbit’s Doll, lateks ve kilden yapılma figürlerin kullanıldığı 10 binin üzerinde fotoğraf karesinden oluşuyor. 
Uluslararası Berlin Sanat Film Festivali geçen yıldan bu yana her ay düzenleniyor.

 
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