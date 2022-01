Arman Ratip'ten yeni CD

Piyanist-besteci Arman Ratip’in “Aşk Melodileri II” (Love Melodies II) CD’si, İstanbul’da Ahenk Müzik Plak Şirketi tarafından yayımlandı.

Yeni CD’de, Arman Ratip’in kendi bestelerinden oluşan 9 eseri yer alıyor.

“First Love, Romance, Love Magic, Eternal Love (Gypsy Girl), Is This a Dream, Ballad, So Near So Far, Ratip’in annesi Jale Derviş’in eseri Eyes For You (Gözlerin) ve Love Night adlı eserlerin bulunduğu CD’yle ilgili açıklama yapan Ahenk Müzik Yapımcısı Sercan H. Yılmaz, “Hem KKTC müzik dünyasında önemli yer tutan Jale Derviş ve eşi söz yazarı Mehmet Ratip Şevket’in tangolarının ve onların oğlu, dünyaca ünlü piyanist-besteci Arman Ratip’in eserlerinin büyük ilgi göreceğine inanyorum” dedi.

Sanatçı Ratip ise, şu anda dijital müzik dünyası için yeni eserler üzerinde çalıştığını söyledi.