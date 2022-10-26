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Arman Ratip piyano resitali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda

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Arman Ratip piyano resitali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 20’incini düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, dünyaca tanınmış piyanist-besteci Arman Ratip’in vereceği piyano resitali ile devam edecek.

Bellapais Manastırı’nda yarın akşam saat 20.30’da başlayacak piyano resitalinde Arman Ratip, Ballade of the Aliens, Proxima, Flamenco Ballade, Aman Avcı Vurma Beni, The Spy From Istanbul, Niksarın Fidanları eserlerini seslendirecek.

1 Kasım’da sona erecek festival, pazar akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak olan A Capella Boğaziçi Konseri ile devam edecek.

Konser biletleri, Deniz Plazalar ve online dan biletfest.com’dan alınabilinecek.
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