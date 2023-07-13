Ardahan'daki Agios Georgios Kilisesi'nin koruma çalışmaları tamamlandı

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, İskele bölgesindeki Ardahan köyünde bulunan Agios Georgios Kilisesi'ndeki koruma çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

-Björnsson

Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Desteği Birim Başkanı Kjartan Björnsson etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, bu alanların, Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasını temsil ettiğini belirterek, “Geçmiş medeniyetlere saygının bir göstergesi ve gelecek nesiller için kültürel kimliğin bir sembolü olarak onların korunmasını sağlamak herkesin görevidir” dedi.

Björnsson, “Avrupa Birliği’nin, sadece anıtların restorasyonunu değil, aynı zamanda adadaki toplumlar arasında barış ve uzlaşıyı da desteklemeye devam edeceğini” kaydetti.

-Khaydarov

UNDP Kıbrıs Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov da, “Söz konusu koruma çalışmalarının tamamlanması, Kıbrıs’ın paha biçilmez kültürel mirasını korumaya yönelik kararlılığımızda önemli bir başarıya işaret ediyor” diye konuştu.

Khaydarov ayrıca, Agios Georgios kilisesinin korunmasının önemini vurgulayarak, bu projelerin, gelecek nesillerin refahı için ortak mirası korumanın zorunlu olduğunu gösterdiğini belirtti.

-Tuncay

Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay da, Kıbrıs adasından pek çok medeniyet geçtiğini ifade ederek, “Bu medeniyetlerin zenginliğinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için korunması ve sürdürülmesiyle ilgili sorumluluğun bilincindeyiz ve böylesine değerli bir çabayla Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında iş birliğini teşvik edebilmekten gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, her iki taraftan uzmanların dahil olduğu iş birliğine dayalı bir yaklaşımın ve kültürel mirasın korunmasının, siyasetten arındırılmasının olumlu sonuçlar doğurabileceğini açıkça gösterdiğini kaydeden Tuncay, “Ne kadar çok iş birliği yaparsak o kadar çok başarı öyküsünün ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi.

-Ktoris

Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Dr. Sotos Ktoris de, gerçekleşen buluşmanın, Kıbrıs’ın dört bir yanındaki kültürel hazineleri koruma ve yaşatma kararlılıklarının bir başka kanıtı olduğunu ifade etti.

Ardana/Ardahan’da bulunan Agios Georgios Kilisesi'nin koruma çalışmalarının tamamlanmasının, Teknik Komite’nin, ayrım gözetmeksizin adadaki tüm toplumların anıtlarına yeni bir hayat kazandırma vizyonunu yansıttığını belirten Ktoris, şunları kaydetti:

“Bu nedenle, ortak kültürel mirasımızı korumak, ona değer vermek, ondan bir şeyler öğrenmek ve onu barış inşasında bir araç olarak kullanmak için çaba gösterelim çünkü bize ortak insanlığımızı hatırlatan ortak mirasımızdır ve bu da barış arayışımızda çok önemli bir hakikattir.”

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Agios Georgios Kilisesi

Agios Georgios Kilisesi 19. yüzyılın sonlarında inşa edildi ve o dönemi yansıtan tipik tonozlu bir kilisedir. Taş duvarlarla inşa edildi; bazı kısımlarında farklı şekillerde taş yapılar, bazı kısımlarında ise yontma taşlar kullanıldı. 20. yüzyılın ortalarında batı kısmına kadınlar için beton bir galeri inşa edildi.

Verilen bilgiye göre, 2012 yılından bu yana ada genelinde 123’ün üzerinde kültürel miras alanında, Kültürel Miras Teknik Komitesi ve UNDP tarafından, Avrupa Birliği’nin sağladığı toplam 24.915 milyon Euro kaynak ile koruma çalışmaları yapıldı, yapısal olarak desteklendi, fiziksel olarak korundu veya restore edildi.

Kıbrıs’ın dört bir yanındaki kültürel mirasın korunması amacıyla Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin önceliklerini hayata geçirmek için farklı bağışçılar tarafından Komiteye toplam 35.6 milyon Euro kaynak aktarıldı.

Çalışmaların tamamlanması nedeniyle Avrupa Komisyonu, UNDP ve Kültürel Miras Teknik Komitesi yetkililerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.