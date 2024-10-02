Arap Ali Destanı ayakta alkışlandı

‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında sahnelenen "Ali’m" folklorik müzikal tiyatrosu büyük beğeni topladı

‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında sahnelenen ‘Ali’m Folklorik Müzikal Tiyatrosu büyük beğeni topladı.

Eski Liman Kale Sahnesi'nde önceki akşam saat 20:00’de sahnelenen oyuna, yaklaşık bin 500 kişi eşlik etti.

150 kişilik ekip tarafından sahnelenen gösteri seyirciden tam not aldı. Kıbrıs Türk kültürünün en önemli destanlarından birisi olan ‘Arap Ali Destanı’ muhteşem oyunculuğu ve görselliği ile dakikalarca ayakta alkışlandı.

Akademi Sanat Derneği’nin yıllar süren araştırmasıyla hazırlanan Arap Ali’nin yaşam öyküsünü konu alan ‘Ali’m Projesi’ aynı zamanda ‘Mağusa Limanı’ türküsüne konu olan Arap Ali’nin yaşam öyküsünü konu alıyor.

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