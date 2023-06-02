Altın Caretta Ödülleri, üçüncü kez sahiplerini buldu

Saygın Medya (Saygın Kurt) organizasyonu ve Acapulco Resort Hotel Ana Sponsorluğunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Altın Caretta Ödülleri, 3. kez sahiplerini buldu.

“MELEKLER TAKIMI” UNUTULMADI!..

Vahe Kılıçarslan ve Merve Akıncı’nın sunduğu ödül töreni, birbirinden renkli görüntülere sahne olurken, Hatay’daki depremde hayatını kaybeden Melekler Takımı’nı Yaşatma Derneği’ne verilen ödül sonrası, salonda tarifi mümkün olmayan duygusal anlar yaşandı. Salonu dolduran yaklaşık 600 davetli, depremde hayatını kaybeden “Melekler Takımı”nı dakikalarca ayakta alkışladı.

SALİH GÜNEY’E ONUR, GAFUR UZUNER’E SANATTA BAŞARI ÖDÜLÜ

Türk Sinemasının duayen ismi Salih Güney’e onur ödülü takdim edilen gecede, herkesin komedi oyuncusu olarak tanıdığı yılların tiyatro sanatçısı ve taklit ustası Gafur Uzuner, gecede ressam olarak “sanatta başarı” ödülü aldı.

Son yıllarda oyunculuğun yanında, resim sanatına ağırlık veren Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü, Resim Bölümü mezunu Gafur Uzuner, resimleriyle iddiasını ortaya koyuyor. Ulusal ve uluslararası sanat fuarlarında da resimleriyle boy gösteren Gafur Uzuner, resim yapmayı hiç bırakmadığını söylerken, özellikle Haldun Dormen ve Metin Serezli’nin desteğini sürekli olarak gördüğünün altını çizdi.

ŞEBNEM SCHAEFER, 17 YAŞINNDAN BERİ BEKLEDİĞİ ÖDÜLE KAVUŞTU!..

Türkiye’de ilk kez 17 yaşında kamera karşısına geçen ve sunuculuk yapmaya başlayan Şebnem Schaefer, gecede “En İyi Sunucu” ödülünü alırken, ilginç bir de anısını paylaştı. 39 yaşındaki Şebnem Schaefer, 17 yaşında Almanya’dan Türkiye’ye geldiğinde bir televizyon kanalında sunduğu yarışma programında ünlendiğinde kendisinden ‘bozuk Türkçesiyle ünlenen’ diye bahsedildiğini ve bu duruma o yıllarda çok üzüldüğünü hatta biraz da kızdığını itiraf etti. Sonrasında hırs yapıp kendi kendine söz verdiğini ve ‘hepinizden daha iyi Türkçe konuşacağım’ dediğini belirten ünlü manken ve sunucu, güzel ve düzgün Türkçe konusundaki hırsını ve iddiasını daha 17 yaşındayken ortaya koymuş. Zaman içinde tiyatro oyunlarında da yer alarak Türkçesini geliştirdiğini belirten Şebnem Schaefer, sunuculuk konusunda rüştünü ispatladığını söylerken, aldığı ödülle de bunu taçlandırdığını dile getirdi.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER, ALTIN CARETTA ÖDÜL TÖRENİNDE BULUŞTU…

Özge Burak, Çiğdem Tunç, Kahraman Sivri, Ruhi Sarı, Deniz Oral, Dr. Ender Saraç, Macit Soykan, yazar Kahraman Tazeoğlu törende hazır bulundu.

3. ALTIN CARETTA ÖDÜLLERİ TÖRENİNDE ÖDÜL ALANLAR

MELEKLER TAKIMINI YAŞATMA DERNEĞİ-İŞAD ÖZEL ÖDÜLÜ

SALİH GÜNEY – YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

ÇİĞDEM TUNÇ – YILIN TİYATRO OYUNCUSU (KADIN)

GAFUR UZUNER (RESSAM) – YILIN SANATTA BAŞARI ÖDÜLÜ

KAHRAMAN SİVRİ – YILIN TİYATRO OYUNCUSU (ERKEK)

ZUHAL TOPAL – YILIN TELEVİZYON SUNUCUSU

RUHİ SARI – YILIN SİNEMA VE DİZİ OYUNCUSU (ERKEK)

DENİZ ORAL – YILIN YARDIMCI OYUNCUSU (ERKEK)

DR. ENDER SARAÇ – BAŞARI VE ONUR ÖDÜLÜ

MACİT SONKAN – YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

KLASS – YILIN CEMİYET VE MAGAZİN DERGİSİ

ÖZGE BORAK – YILIN SİNEMA VE DİZİ OYUNCUSU (KADIN)

ŞEBNEM SCHAEFER – YILIN KADIN SUNUCUSU

KAHRAMAN TAZEOĞLU -YILIN YAZARI

KORHAN SAYGINER-YILIN ÇIKIŞ YAPAN MÜZİK SANATÇISI

ACAPULCO RESORT HOTEL-AİLE VE ÇEVRE DOSTU TURİM OTELİ

ACAPULCO RESORT CONVENTION & SPA HOTEL-YILIN TURİZM OTELİ

GÖNÜLDEN BAĞLIYIZ BİZ-YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

DR. HİNAT İLHAN- ONUR ÖDÜLÜ

ÜNAL ÇAĞINER-TURİZM ONUR ÖDÜLÜ

OSMAN ALKAŞ-YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

Gİ-KA KOOP İSTASYON-YILIN KADIN GİRİŞİM VE ÜRETİM KOOPERATİFİ

MARE MONTE GİRİŞİMCİ DERNEĞİ- YILIN ÇIKIŞ YAPAN STK’SI

DOÇ.DR. EBRU ZÜLFİKAROĞLU-YILIN DOKTORU (TÜRKİYE)

FIRAT ATASER- YILIN BELEDİYE BAŞKANI

MERİT LEFKOŞA-YILIN ŞEHİR OTELİ

MİNE GÜRSES –PLAKET

ZARİF NOYAN-YILIN İŞ KADINI

PROF.DR. MUSTAFA NECMİ İLHAN- BAŞARI VE ONUR ÖDÜLÜ

AYŞEGÜL BAFRALI -YILIN KİŞİSEL YÖNETİCİSİ (MENAJER)

AHMET BARAN-YILIN MÜZİK SANATÇISI

AYLİN PELİN ONAR-ULUSLARARASI KADIN BAŞARI ÖDÜLÜ

ALİ EŞİTMEZ -YILIN YÖNETMENİ

FİNAL ÜNİVERSİTESİ-YILIN EĞİTİM MARKASI

KANAL T-YILIN TELEVİZYON KANALI

QUERENCIA-YILIN EN İYİ YATIRIM PROJESİ

İBRAHİM YAVUZ-YILIN SPORCUSU

ŞAHİN VURAL-YILIN ÇIKIŞ YAPAN OYUNCUSU

HUB PROPERTY INVESTMENT-YILIN GAYRİMENKUL MARKASI

AKGÜNLER DENİZCİLİK- YILIN TURİZME KATKI VE BAŞARI ÖDÜLÜ

TURKCELL KUZEY KIBRIS-YILIN İLETİŞİM MARKASI

KALE BOYA-YILIN İHRACAT MARKASI

CREDITWEST- YILIN BANKASI

CAPİTAL INSUARENCE –YILIN TİCARİ BAŞARI ÖDÜLÜ

MEHMET EZİÇ-YILIN İŞ ADAMI

AHMET BİLGEN- YILIN İNOVASYON VE TEKNOLOJİ BAŞARI ÖDÜLÜ

ORHAN SÜSLÜ-YILIN GENÇ YÖNETİCİSİ (DOĞA OKULLARI)

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ-YILIN SPOR KULÜBÜ

MIRACLE- YILIN ULUSLARARASI TİCARİ BAŞARI ÖDÜLÜ

KIBRIS POSTASI-YILIN GAZETESİ

FLATTY REAL ESTATE- YILIN ULUSLARARASI DİJİTAL PAZARLAMA ŞİRKETİ

ALİ KÜÇÜK-AKDENİZ TURİZM GİRİŞİMCİSİ

GİDERİK- YILIN ULUSLARARASI KARİYER PROJESİ