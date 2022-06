Ali Nesim Hocanın Karagöz Yeniden Kıbrıs’ta Eseri Çıktı

Kıbrıs Türk edebiyatının en önemli yazarlardan birisi olan Ali Nesim hocanın bugüne kadar yayımladığı eserleri kadar bir o kadar daha yayımlamadığı kitapları mevcuttur. Hocanın vefatından Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği onunla ilgili yayımlanmamış eserleri tek tek derleyip, yayımlaya başladı. Bu eserlenden sonuncusu “Karagöz Yeniden Kıbrıs’ta” adlı tiyatro oyunudur. 1970 yıllarda o dönemin Gençlik, Spor, Köy ve Halk Eğitimi Dairesi Radyofonik Skeç, yarışmaları düzenlemişti. Dönemin Müdürü Fikret Kürşat ve Halk Eğitim Sorumlusu Mehmet Kansu bu yarışmalara çok önem vermişler ve dereceye girenlerin metinleri Dairenin yayın organı Ergenekon Yayınları arasından yayımlamıştı. Hocanın bu yarışmalara göndermediği birçok metinden birisi olan bu oyun KTYB tarafından 38.kitap olarak geçen gün ödül töreninde katılımcılara tanıtıldı. Hocanın eserlerini okudukça değeri bir o kadar daha anlıyoruz. Onu sevgi ve saygıyla anıyoruz.Hoca eseri için şöyle diyor: “Sunduğum Karagöz oyunu, bir rastlantı denemesi değil. Önce, görmüşüm ki Kıbrıs Türkü genel karakteri bakımından şen ve coşkun; güçlükler karşısında bile güldürücü sözler, hareketler, kaba sabalar ve birbirlerine sataşmalar süslü- sanki sürekli bir oyunu sahnelemekte. İkinci olarak, Aziz Nesin’in salt bir gerçek olarak ortaya çıkardığı gibi: mizah, özellikle toplumların siyasal-ekonomik bunalım geçirdikleri devrede zorunlu olarak doğar. İşte ortam, zaten uygun olâna Kıbrıs Türkünün yaşantısında komedi unsurunun daha da yer etmesine böylece etken oldu. O halde bir sanatçı olarak toplumda var olânı topluma kazandırmak bir ödev, hem de unutulmakta olân kendi sanat türümüz Karagöz’le. Kıbrıs Türk toplumunda Karagöz’ün geçmişini yeterince araştırmadım. Yine oyunun bölümleri tümüyle bu tekniğe uygun değil; ama tipleri ve karakterleri yaşatmaya çalıştım. Belki bu eser bilinen – istenilen anlamda “Milli” değil. Evet terim dar anlamıyla alınırsa öyledir. Nazım Kurşunlu, Fatih oyununun önsözünde şu sonuca varıyor: Sanatkar, daima değişik ve yeni bir şey getirmek zorundadır; eğer realiteye taassupla bağlı kalmak endişesi ön planda hükmederse, sanat yapmak imkanı ortadan kalkar. Onun gibi düşünmeye bilmem hakım var mıydı? Ya bu derece açık – saçıklığa ne demeli. Peki bu bizim - Kıbrıs Türkünün mizahçılığının bir parçası değil mi?Zaten Karagöz oyunlarında bizim bu karakterimize uyuyor. Cevdet Kudret, Karagöz kitabının birinci cildinde bu konuyu eleştiriyor, diyor ki: “Sanata yönelmiş olân bu yoldaki açık saçıklık ise; Aristophanes’in açık-saçıklığı gibi, ayıp sayılmaz.” Ben bu “Milli” özelliği canlandırdım; ama oyunda bu özellik her zaman ayıklanabilir. Karagöz oyunlarının özelliği zaten her zaman oyuncuya ve seyirciye göre değiştirebilme olânağı vermesidir. Bir gölge oyunu olân Karagöz sahneye nasıl iner? Sahneye inmiş Türk Tiyatrosu Orta Oyunudur ve Karagöz’le aynı karakteri taşır. Naşit, sahnede Karagöz’ü canlandırmıştır. Aziz Nesin, sahneye uyarlanabilen üç Karagöz oyunu yazmıştır. İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda da Orta Oyunundan esinlenen bir eserin sahnelenmesi bekleniyor. Kanaatim şu ki, bu ulusal bir kişilikle yazılmış bir tiyatro eseri olarak sunulabilir.”Kitaba destek veren Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu eser ve Ali hoca için şunları yazdı: “Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden, Kıbrıs Türk kültürünün ve Kıbrıs Türk kimliğinin simgelerinden olan Ali Nesim hocamızın, okuyucuyla buluşmamış bir eserinin kitaplaştırılarak okuyucuya ulaşmasına vesile olabilmek benim için tarif edilemez bir mutluluk, gurur ve iç huzur vesilesidir. Değerli dostlar, memleketini, insanlarını ve yaşadığı toprakları çok seven, ülkesinin doğasına ve özellikle de doğum yeri olan Zeytinlik köyüne ve zeytin ağacına sevdalı Ali Nesim hocamızı tanımış, tecrübelerinden yararlanmış, edebiyat alanındaki çalışmalarımda desteğini görmüş ve meslektaş olarak paylaşımlarda bulunmuş olduğum için ne kadar şanslı olduğumu bu kitabı sayesinde bir kez daha anladım.Ali Nesim hocamın öğrencisi ve Kültür Dairesi Müdürü olarak, Hocamızın gün yüzüne çıkmamış çok kıymetli bir düşün ürününün daha basılarak kitaplaştırılmasına, dolayısıyla O’nun ölümsüzlüğüne Kültür Dairesi olarak bir katkıda bulunma imkanını bize tanıyan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur’a da burdan bir kez daha teşekkür etmek isterim. Ali Nesim hocamızın, bu elinizde tuttuğunuz, Karagöz isimli kitabını, büyük bir heyecanla sizlerle paylaşırkenkeyifle okumanızı diler, Hocamızı da saygıyla anarım.”Eser için kitabın önsözüne şunları yazdık: “2022 yılı Ali Nesim hocamızın vefatının 8.yılı ve uzunsüre başkanlığını yaptığı Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin 40.kuruluş yılı. Bu yıldan itibaren hocanın yayımlanmamış veya basımı bitmiş eserlerini Birlik olarak yayımlama kararı aldık. Gelecek kuşaklara ve topluma hocanın eserlerinin felsefik derinliğini, metinlerinde Türkçeyi ve Kıbrıs ağzını ustalıklı kullanışını, ülkesine olan sevgisini bu hiç yayımlanmayan veya tükenen kitaplarıyla ulaştırmaya çalışacağız. Elinizdeki bu eseri Ali hoca 1970 yıllarda çok yoğun tiyatro eserini yazdığı bir kısmını yarışmalara gönderip derece aldığı bir kısmını da bir köşeye koyup sonra yayımlarım düşüncesiyle ürettiği tiyatro metinleridir. Ali Nesim hoca 1960 yıllarda üniversiteye okumaya gittiğinden boş derslerinde ve zamanlarında sürekli tiyatro bölümüne gider ve orada derslere katılırdı. Bu tiyatro tutkusu ve sevgisi yaşadığı sürece tiyatrodan onu hiç koparmadı. Hem tiyatro yazarlığı hem de yönetmenliğini büyük bir keyifle yaptı. Birlikte Yakın Doğu Üniversitesinde çalıştığımız yıllarda ona yardımcı olduğum oyunlarda sürekli gözlerinde o enerjiyi hem görür hem de duyumsardım. Oyunculara müthiş bir enerji ve motivasyon verirdi. Zaten onun tiyatroya olan sevgisi eğitim bakanlığında çok etkili ve verimli olduğu yıllarda eğitimle ilgili bir müdürlüğü değil Devlet Tiyatrolar müdürlüğünü seçmesi, sahneye olan aşkını bizlere gösteriyor.1970 yıllarda yazdığı “Karagöz Yeniden Kıbrıs’ta” oyunu, hocanın geleneksel tiyatro ile modern tiyatroyu bir araya getirip, hem kendi kültürümüzle eseri yoğurduğu, hem de Kıbrıs ağzını kullandığı bir metindir. Kıbrıs insanının mizansen karakteriyle bütünleştirdiği bu metin ilklerden birisidir. Kıbrıs Türk Edebiyatında “Karagöz ve Hacivat’ın” ilk defa modern bir tiyatroda kullanıldığı bu metni büyük bir zevkle okuyacağınızı umarız. Eserin basılmasına maddi ve manevi katkı koyan Kültür Dairesi’nin Müdüresi Sayın Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu’na Birliğimiz adına çok teşekkür ederiz.”