Ali Nesim Edebiyat Ödül Töreni 22 Haziran'da yapılıyor

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden birisi olan, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını üstlenmiş ve 9 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk Kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılından itibaren “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” verilmektedir.

Geçen yıl yaşanan Pandemi koşulları nedeniyle verilemeyen 2020 ödülleri bu yılki ödüllerle birlikte Pandemi koşulları ve kuralları göz önünde bulundurularak, ileriki günlerde açıklanacak tarih-yer ve saatte, ödül sahiplerine takdim edilecektir. Söz konusu ödüller içerisinde ayrıca Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği-Girne Belediyesi arasında varılan mutabakat sonucunda genç kuşak yazarlara “Girne Belediyesi Teşvik Ödülü” vermeyi de uygun görmüştür. Tören 22 Haziran günü saat.19.00’da Lefkoşa’daki Hidden Garden’da yapılacaktır.Özker Yaşın, VEFA ÖDÜLÜNazif Süleyman Ebeoğlu, VEFA ÖDÜLÜİsmail Bozkurt, ONUR ÖDÜLÜKâmil Özay, ONUR ÖDÜLÜBülent Fevzioğlu, ARAŞTIRMA ÖDÜLÜProf.Dr.Oğuz Karakartal, ARAŞTIRMA ÖDÜLÜBülent Dizdarlı, ROMAN ÖDÜLÜZeki Erkut, ROMAN ÖDÜLÜHavva Tekin, ÇOCUK YAZINI ÖDÜLÜDemet Mannaş Kervan, GİRNE BELEDİYESİ POLİSİYE ROMAN TEŞVİK ÖDÜLÜKemal Caymaz, GİRNE BELEDİYESİ FANTASTİK ROMAN TEŞVİK ÖDÜLÜBirinci SeslenişBen bir zeytin ağacı!Dağ başında... ovalarda... tarlalarda...Yaşam dolu, sevgi dolu, umut dolu.Mis kokulugümüş yapraklıaltın yağlı.Ben bir zeytin ağacı:İnsan dostuKutsal bir ağaç!Peygamberlerin ağacı,Açları doyuran,Fakirleri zengin eden,Hastaları iyileştirenİnsan dostuKutsal bir ağaç!Nedendir bilinmez;İnsanlar çoğaldıkça bizler azaldık.Bizler azaldıkça insanlar çoğaldı.İnsanların evleri ...İnsanların yolları ...İnsanların yerleşim alanlarıÇoğaldıkça bizler azaldık.İnsanların makinaları geçerken üzerimizdenÇatırdayan dallarımız değilKemikleriydi bizleri eken, sulayan insanların!Yokolan doğaydı,Yokolan,- insanların emekleriydi,- insanların anılarıydı,- insanların servetleriydi,- insanların nimetleriydi.Soruyoruz:N’oldu bize sahip çıkan insanlara?N’oldu sevenlerimize?Ne oldu babalarınıza... dedelerinize?Biliniz ki!Sevenleriniz oldukça yücelirsiniz ey insanlarSevenleriniz oldukça zengin olursunuz.Unutmayın:Sevenleriniz oldukça mutlu olursunuz.Kendimize yuva yapalım derkenYuvamızı yıktılarSoyumuzu kuruttular,“Daha çok, daha çok kazanalım” derkenYoksullaştılar... yoksullaştılar... yoksullaştılar.“Ağaç yoksulu olmak sevgi yoksulu olmaktır,Ağaç yoksulu olmak güzellik yoksulu olmaktır,Ağaç yoksulu olmak “insanlık yoksulu “ olmaktır.Ancak onlar bu gerçeği bir türlü anlayamadılar”.Gökyüzünü delip geçen,Rüzgarlarla duvar olanYemyeşile kucak açmışSent Hiliaryon’daŞimdi sabah oluyor.Templos’a inen vadilerde,Zaman durmuş,Sisler,beyaz beyaz akıyor,Uyuyor zeytniler,harnıplarVe sandal ağaçları.Bir gölge yol buluyor,Dolaşıyor usul usul,Yalçın yamaçlarındaBeşparmakların.Göz gözü görmez sisler içinde,Islık seinin titrek dalgasında.Harnıp buduyor, zeytin aşılıyor,Bu, sen misin Ali Hoca?.Kara bulutlar iniyor.Hafif esen yel eşliğinde.Daha aşağıya,daha düzlüklere.Dinazor ağzı kepçelerTuzla buz ediyor kayalıkları.Binlerce yılda oluşmuş,Yaşlı zeytinlikleri.Rüzgarın,Tozunu alamadığı yamaçlar,Teknolojiye teslim.Sökülen ağaç dostların hesabı yok.Ne zeytinin, ne de harnıbın,Artık rüzgarlar,Türkü söylemeyecekBu yamaçlardaSen nerdesin Ali Hoca?Sesleri dinmiş uçan kuşların,Su sızmıyor şinyaların kökünden.Son soluğnu verirkenKara toprağın kara böcekleri,Kara yılanları.Bir yokoluş türküsü,Bir yeşil kıyımı yansıyorBellekler.Artık keçi yollarında,Yok yürüyen,koşan gölgeler,Efsaneler gibi.Sen nerdesin Ali Hoca.Kınalı kuzular,artık melemiyor,Bahar çiçekleri açmıyorYollarında köyünün.Ne bahçeler kaldı yarına,Ne de horoz laleleri,Taşlı tarlalardan toplandığın.Binlerce çalının,tülümbeninÇevreye yayılan,Doğal parfümleri de kalmadı,Zehirlerden,hormonlardan.Sen ne diyorsun Ali hoca?Özledik seni Ali Hoca,Güven veren gülüşünüHırsızlara dur değişini,Doğa düşmanlarına,Veryansın edişini.Özledik seni be Ali hoca.Bir şövalye olup,Uzun mızrakla,Yürü haramiler üstüne.Bir deli poyraz olEs BeşparmaklardanAkdeniz’e doğru.9.10.17 Altay Burağan