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Aktör Celal Can Orhan gururlandırdı

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Aktör Celal Can Orhan gururlandırdı

Aktör Celal Can Orhan'ın oynadığı kısa film üç uluslararası festivalden kabul aldı. Bir Zamanlar Kıbrıs'ta Telgragçı Ferdi karakterini canlandıran Celal Can Orhan'ın başrollerini filmin yönetmeni Ross Henson ve Georgia Curtis ile paylaştığı Door Salesman Dave adlı kısa film uluslararası üç festivalden kabul aldı; Venice Short Film Awards, London Shorts ve Indiex Film Fest. Oyuncu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi tiny.cc/shreel adresinden takip edebilirsiniz.

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