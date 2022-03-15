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Ahmet Sanver’in 16. Kitabı Çıktı

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Ahmet Sanver’in 16. Kitabı Çıktı
 
 
 Ahmet Sanver,  bir yıl çalışma ile tamamlamış olduğu 16.  kitabını yayımladı. Yazar yeni kitabı için şu açıklamayı yapmıştır:
“Değerli okuyucular; tüm kitaplarımda olduğu gibi bu kitabımda da Kıbrıs’ımızın tarihinden, kültüründen, yaşantısından, örf ve adetlerinden pasajlara rastlayacaksınız.
Tüm yazdıklarım ve yazacaklarım, kurgu ve hayallerden arındırılmış gerçek yaşanmış olayların öyküleridir. Bu öykülerde her yaştan herkesin kendinden bir şeyler bulacağına da inanıyorum.
Anlatımlarımın kolay anlaşılması için yalın ve yerel diyalog üslûbu kullanmaya özen gösterdim, klişe yazımlardan da sakındım. Tüm öykülerin sonunda konu ile ilgili açıklamalı fotoğrafları da bulacaksınız.”

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