Ahmet Gazioğlu’nu Vefatının 1. Yıldönümünde Sevgi Ve Saygıyla Anıyoruz.

5 Eylül 2020 cumartesi günü vefat eden ve 6 Eylül 2020 Pazar günü sonsuzluğa uğurlanan Kıbrıslı Türklerde resmi tarih yazını dendiğinde bir dönem ilk akla gelen isimlerden birisi de Sayın Ahmet Gazioğlu’dur

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 1960 yıllarında ilk ürünü veren isim o olmuştur, o yıllarda Atatürk Enstitüsü tarih öğretmeni olan Ahmet C.Gazioğlu’nun “İngiliz İdaresinde Kıbrıs-Statü ve Anayasa Meseleleri (1878-1960)” adlı çalışması yayımlanmıştır. İstanbul’da basılan bu kitap (320s.), uzun yıllar konusunda yazılmış tek kaynak kitap olarak kalmıştır. Kitabın önsözünde “ileride çıkacak ikinci ciltte “Enosis Mücadeleleri ve Türklerin Tepkileri” ve üçüncü ciltte de “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler”in inceleneceği duyurulmuş olmasına karşın, ikinci cilt ancak 36 yıl sonra yayımlanabilecektir.O yıllarda yine arkadaşlarıyla Kaynak dergisi çıkarmışlardır. Bu dergi ilk yazın dergilerimizden birisidir.1960 yıllarda 2000 yıllara kadar Ahmet Gazioğlu, Vehbi Zeki Serter, Vergi H. Bedevi, Ozan Zeki Fikret Kıbrıslı Türklerin hep resmi tarihçileri olmuşlar ve yıllarda bu yazarlar eserleri okullarda okutulmuştur. Çok eleştirilen bu kitaplardan yıllar sonra anılabilecek eserler sadece sayın Gazioğlu’nu eserleri olmuştur. Kıbrıslı Türklerin İngiltere’deki ilk resmi konsolosu olan Gazioğlu, o yıllarda İngiliz arşivlerini iyice araştırmış ve çok önemli belgeleri taramış ve bunları eserlerinde kullanmıştır. Ahmet Gazioğlu’nun Kıbrıs kültürüne ve tarihine en önemli katkılarından birisi kuşkusuz 1983 yılında kurduğu Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi’ni (CYREP)’dir. Aylık “Yeni Kıbrıs dergisi” Nisan 1977 ile Ekim 1978 tarihleri arasında 10 sayısı çıkan bu dergi, daha sonra Ekim 1984’den Aralık 1993’e kadar düzenli olarak yayımlanmış ve içinde yakın geçmişimize ilişkin birçok araştırma yazısı yayımlanmıştı.Günlük gazetelerde de yazıları yayımlanan Ali Nesim, Sabahattin İsmail, Haşmet M. Gürkan, Harid Fedai ve Ahmet An’ın araştırma yazıları bu çerçevede önemli işlevler görmüş ve tarihimize ilginin artmasına yol açmıştır. Yeni Kıbrıs dergisinin özellikle 1990 yılından itibaren yoğun siyasal propagandaya yönelmesi, tarihsel içeriğini sağlayan yazarlarını yitirmesine yol açmış ve Ekim-Aralık 1993 tarihli son sayısıyla yayımına son vermiştir. Bu dönemde bu çatı altında toplanan birçok isim Kıbrıslı Türklerin ilk yazın dergisi olan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’ni de 1982 yılında kurar ve ilk başkanı da Ahmet Gazioğlu olur. (Bu konuda detaylı bilgi için bakınız “Kıbrıs’ta Tarih Çalışmaları”Ahmet An)Kendisine Allahtan rahmet dilerken ülkemiz tarihine ve kültürüne yapmış olduğu katkılardan dolayı sonsuz teşekkür ederiz.Kıbrıs Tarihi ve mücadele yıllarına ait yazdığı kitapları ile çok büyük hizmetlerde bulunmuş olan Ahmet Cemal Gazioğlu, 1931 yılında Kıbrıs Larnaka’ya bağlu Veda köyünde doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü ve Londra Üniversitesi Uluslar arası Bölümü’nde öğrenim gördü. Kıbrıs’ta tarih öğretmeni ve yönetici, Londra’da ise Türk toplumu temsilcisi olarak görev yaptı. Londra’da geçirdiği süre boyunca, Kıbrıs ile ilgili olarak Britanya Devlet Kayıt Bürosunda Kıbrıs ile ilgili resmi belgelerin toplanmasını kapsamlı bir şekilde araştırdı. 1963’te toplumlar arası mücadelenin başlangıcından itibaren Kıbrıslı Türklerin haklarını temsil etmede aktif rol aldı. 1983 yılında Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi’ni (CYREP) Gazioğlu, Yeni Kıbrıs ve New Cyprus dergilerini çıkardı. Yavru Vatan Kıbrıs (1960), İngiliz İdaresi’nde Kıbrıs (1960), Kıbrıs’ta Aşk ve Savaş (1975), Kıbrıs Sorunu ve Bağımsızlık (1986), Kıbrıs’ta Türkler (1570- 1878), The Turks in Cyprus – The Province of Ottoman Empire1571-1878 (1990), Enosis Çemberinde Türkler (1996), Enonsis’e Karşı Taksim ve Eşit Egemenlik (1998) gibi başlıca kitapları arasında yer alıyor. 1982 yılında kurulan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’ni ilk başkanı da Ahmet Gazioğlu’dur.. (5 Eylül 2020 cumartesi günü vefat etmiştir.