Agatha Christie’nin ölümsüz eseri “On Kişiydiler” ile Kıbrıs’a geliyor!

Yeşilçam’ın vazgeçilmez aktörü Ediz Hun’da oyunun başrolleri arasında yer aldığı üç yıl kapalı gişe oynayan “On Kişiyidiler” oyunu Kıbrıs seyircisiyle buluşuyor. Oyun, 16 Kasım Çarşamba günü Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Denktaş KKM’de, 18 Kasım Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası K.M’de, 19 Kasım Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Salonunda tiyatroseverler ile buluşuyor

Kurulduğu yıldan bu yana ilkleri ve farklılıkları bir araya getiren Tiyatro Ak’la Kara kapalı gişe oynadığı Agatha Christie’nin ölümsüz eseri “On Kişiydiler” oyununu Kıbrıs’a taşıyor. Kıbrıs’ın en büyük sahnelerinde yer alacak oyun 16 Kasım Çarşamba günü Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Denktaş KKM’de, 18 Kasım Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası K.M’de, 19 Kasım Yakın Doğu Üniversitesi AKKM salonunda tiyatroseverler ile buluşuyor. Çok değerli isimlerin bir arada olduğu oyunun kadrosunda Ediz Hun, Pelin Turancı, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Ozan Dağara, Fatih Özacun, Can Esendal ve Ilgın Angın yer alıyor. Bu unutulmaz oyunu kaçırmak istemeyen tiyatroseverler, biletleri Deniz Plaza ve Biletinial.com’dan satın alabilir.

Adalet gerçekten ne zaman yerini buluyor?

Birbirini tanımayan 10 kişi Bay ve Bayan Owen isimli bir çiftten adada verilecek bir parti için davet mektubu alır. Farklı mesleklere ve apayrı kişiliklere sahip bu on kişi aslında neden orada olduklarını öğrendiğinde artık herkes için çok geçtir….

Kafanız karışacak,nefesiniz kesilecek,içinizdeki dedektif canlanacak ve

tek bir soru soracaksınız bu adada gerçekten sadece 10 kişi mi var?

Eğer öyleyse….