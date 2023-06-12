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Adem Kavaz ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı

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Adem Kavaz ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı
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Türkiye’deki önemli sanat kuruluşlarından olan Sille Sanat Sarayı’nın on ikinci kuruluş yılı üyelerin kişisel sergileri ile kutlanmaya devam ediliyor.
Bu kapsamda Kıbrıslı fotoğraf sever Adem Kavaz’ın fotoğraflarından oluşan serginin açılışı da yapıldı. 

Adem Kavaz’ın ilk kişisel sergisi olan ve 30 fotoğrafından oluşan sergi Sille Sanat Sarayı üyeleri tarafından ilgi ile izlendi. Sergide Atina temalı fotoğraflar yer alıyor.
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