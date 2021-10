“Açılan her sergi, yarınlar için önemli bir mirastır”

“Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi” ve Kazak sanatçı Bagdat Sarsenbiyev’in “İthaf” isimli kişisel seramik heykel sergisi, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından YDÜ’de açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden 15 akademisyen-sanatçı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan ve 40 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi” ile Kazak sanatçı Bagdat Sarsenbiyev’e ait 16 eserden oluşan kişisel seramik sergisi “İthaf”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıldı.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve birbirinden özel eserlerin yer aldığı “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”nde Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 15 ödüllü sanatçısının resim, heykel, seramik ve baskı resimleri yer alıyor.Kazak sanatçı Bagdat Sarsenbiyev’in “İthaf” isimli kişisel sergisi ise 16 seramik heykeli bir araya getiriyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılan sergiler 30 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 385 ve 386’ncı sergilerinin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son bir haftada Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde düzenlenen 5 ayrı sergiyi açtığını hatırlatarak, “Sanatsal üretimi çok önemsiyorum. Mavi Vatan olarak sanatımızla, kültürümüzle ve tarihi geçmişimizle tüm dünyanın gözü önündeyiz” ifadesini kullandı.Kısa bir süre önce gittiği New York’ta ziyaret ettiği Metropolitan Müzesi’nde çok geniş bir Kıbrıs bölümünün yer aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’tan 1850’li yıllarda götürülen pek çok eser bugün New York Metropolitan Müzesi’nde sergileniyor. Dolayısıyla Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında gerçekleşen sanatsal üretim, adamızda kültür sanat ortamının yeşermesi için son derece önemlidir” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “İleri görüşlülüğü ile sanata, bilime ve kültüre her zaman değer veren ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel olmak üzere tüm Yakın Doğu Ailesine teşekkür ediyorum” dedi.Sanat ve bilimin insan yaşamında bir denge unsuru olduğunu söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına 385 ve 386’ıncı sergilerimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üretmeye ve ürettiklerimizi toplumumuzla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Sanatın her koşulda insanlığa umut aşıladığını söyleyen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Açılan her sergi, yarınlar için önemli bir mirastır. Özellikle pandeminin ağır koşullarına rağmen üretebilen ve sergiler açabilen sanatçıların ortaya çıkardıkları bu eserler, sadece Kıbrıs Türk Toplumu’nun değil bütün insanlığın kültür mirasına büyük bir katkıdır” dedi.Sanat olmadan bilimin ve bilimsiz bir sanatın ne denli eksiklik yaratacağı üzerine birçok özlü söze rastlandığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, meslektaşı Dr. Gökhan Okur’un sözlerine gönderme yaparak “Sanat ve bilim bir teknenin iki küreği gibidir ayrılamaz, tek küreği ne kadar çekerseniz çekin olduğunuz yerde kalırsınız, ilerleyemezsiniz” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Aygenç, konuşmasını bütün sanatseverleri 30 Ekim’e kadar açık olacak “Güzel Sanatlar Mayıs” ve “İthaf” sergilerini görmeye davet ederek noktaladı.