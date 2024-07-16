Abdullah Öztoprak, tek kişilik oyunu "Parçalayanım, Parçalarım"ı sahneleyecek

Abdullah Öztoprak, kendi yazmış olduğu tek kişilik oyunu "Parçalayanım, Parçalarım"ı pazar günü Gaziveren'de sahneleyecek.

Oyun, saat 21.00’de Gaziveren İlkokulu bahçesinde hazırlanan arena ve sahnede; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları'nın ışık tasarımcısı ve makyözlerinin katkılarıyla sergilenecek.

Yapılan açıklamaya göre, Sanatçı Öztoprak, oyunun kendisi için büyük anlam taşıyan bir hesaplaşma ve iç döküm olduğunu belirtirken, çocukluktan gelen özel dönemleri ele alacağını, her şeyin doğal bir akış içinde sergileneceğini kaydetti.

Öztoprak, oyunun özel bir konuya sahip olması nedeniyle, herhangi bir sponsor ya da destekçi olmaksızın, tamamen aile imkanlarıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Tüm sanatseverleri bu özel gösterime davet eden Abdullah Öztoprak, izleyicilerin gördüğü, duyduğu, kokladığı, dokunduğu ve tattığı her şeyin oyun içinde anlam bulacağını söyledi.

Öztoprak, oyunun sonunda özel bir sanatsal çalışmanın da sergileneceğini söyledi.