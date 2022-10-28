banner875
banner815
Hal Yasası hayata geçirilmeli
Hal Yasası hayata geçirilmeli
6 0
Saatler geriye alınıyor
Saatler geriye alınıyor
8 0
 
Doğukan Ulaç, Oceanman Dünya Şampiyonasında
Doğukan Ulaç, Oceanman Dünya Şampiyonasında
10 0
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
18 0
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
18 0
Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi
Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi
10 0
Balon balıkları el aman çektiriyor
Balon balıkları el aman çektiriyor
13 0
banner878

A Capella Boğaziçi, 20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde konser verecek

banner476

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin bu yıl 20.sini düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali ünlü vokal topluluğu A Capella Boğaziçi’nin vereceği konser ile devam ediyor.

banner825
A Capella Boğaziçi, 20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde konser verecek
 

30 Ekim Pazar günü Bellapais Manastırı’nda yer alacak ve saat 20.30’da başlayacak A Capella Boğaziçi Konseri’nde topluluk üyeleri; Canan Özgür (soprano), Cansın Hazan Bayrak (alto), Recep Gül (tenor, müzik direktörü, şef), Fehmi Cesur Özdemir(bariton, vocal percussion), Ali Göktürk (bas) kuruluşlarının 20. yılını 3. albümleri "Ethnos" ile 20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nde kutlayacaklar.

 

Deniz Plaza’nın katkılarıyla erçekleştirilecek bu konserlerinde dünyanın dört bir yanından halk şarkılarını çeşitli müzikal füzyonlarla harmanlayarak ve insan sesinin sınırlarını tekrardan keşfederek izleyicileriyle buluşacaklar.

 

13 Eylül’de Fazıl Say & Serenad Bağcan konseri ile Salamis Antik Tiyatro’da başlayan ve bir buçuk ay boyunca 12 farklı konsere ev sahipliği yapan festival, 1 Kasım Salı akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak Burcu Durmaz & KKTC CSO konseri ile sona erecek.

Konser biletleri Deniz Plazalar ve online dan biletfest.com'dan alınabilecek.
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.