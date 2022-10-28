A Capella Boğaziçi, 20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde konser verecek

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin bu yıl 20.sini düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali ünlü vokal topluluğu A Capella Boğaziçi’nin vereceği konser ile devam ediyor.





30 Ekim Pazar günü Bellapais Manastırı’nda yer alacak ve saat 20.30’da başlayacak A Capella Boğaziçi Konseri’nde topluluk üyeleri; Canan Özgür (soprano), Cansın Hazan Bayrak (alto), Recep Gül (tenor, müzik direktörü, şef), Fehmi Cesur Özdemir(bariton, vocal percussion), Ali Göktürk (bas) kuruluşlarının 20. yılını 3. albümleri "Ethnos" ile 20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nde kutlayacaklar.







Deniz Plaza’nın katkılarıyla erçekleştirilecek bu konserlerinde dünyanın dört bir yanından halk şarkılarını çeşitli müzikal füzyonlarla harmanlayarak ve insan sesinin sınırlarını tekrardan keşfederek izleyicileriyle buluşacaklar.







13 Eylül’de Fazıl Say & Serenad Bağcan konseri ile Salamis Antik Tiyatro’da başlayan ve bir buçuk ay boyunca 12 farklı konsere ev sahipliği yapan festival, 1 Kasım Salı akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak Burcu Durmaz & KKTC CSO konseri ile sona erecek.



Konser biletleri Deniz Plazalar ve online dan biletfest.com'dan alınabilecek.

