8 müzede 100 binin üzerinde eseri toplumla buluşuyor

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Haftası kapsamında Andrey Orazbayev'in, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı resim sergisi, YDÜ’de açıldı. YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Şanlıdağ, bugüne kadar 360 uluslararası sergi gerçekleştirildiğini ve 30 bini aşkın eser üretildiğini vurguladı





Kazakistanlı sanatçı Andrey Orazbayev'in, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan “Göksel Kırtasiyenin Dergisi” adlı kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında 27 Kasım’a kadar izlenebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasında, Kıbrıs Modern Müzesi Projesi kapsamında İki binden fazla sanatçının katılımı ile bugüne kadar 360 uluslararası sergi gerçekleştirildiğini ve 30 bini aşkın eser üretildiğini söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi dışında faaliyet gösteren Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Günsel Sanat Müzesi ile yakın zamanda hizmete girecek olan Surlariçi Şehir Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ile Oyuncak Araba Müzesi ile birlikte toplam eser sayısının 100.000’in üzerine çıktığını belirtti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bir yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yılını bir yandan da KKTC’nin kuruluşunun 37. yılının kutlandığı Cumhuriyet ayı içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi olarak Gazimağusa’da Yakın Doğu Boğaziçi Kampüsü, Lefkoşa’da Surlariçi Şehir Müzesi, Yakın Doğu Bank Genel Merkezi, Girne Üniversitesi’nde 1 kütüphane ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 8 sergi açılışı gerçekleştireceklerini aktardı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde ikinci kişisel sergisini açtığını dile getiren sanatçı Andrey Orazbayev, böylesi benzersiz bir porjenin parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.



