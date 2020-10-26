70 eser sergilenecek

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında düzenlenen, YDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dünyasından sanatçıların eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”, yarın YDÜ’de açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dünyası Sanatçıları tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda AçılıyorYakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç.Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde 27 Ekim 2020 Salı günü saat 9.30’da gerçekleştirilecek olan “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”nde, Yakın Doğu Üniversitesin’den ve Türk Dünyasın’dan ödüllü 28 sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 70 eseri yer alacak.Sergi küratörü Erdoğan Ergün konuyla ilgili şöyle konuştu:Bilindiği gibi, güzel sanatlar alanında yapılan atılımlar kültür kalkınmasının en önemli unsurlarından biridir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Güzel sanatlarda başarılı olmayan milletlerin medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile tanınmaları imkansızdır” sözü bunun en güzel örneğidir. Dolayısıyla, güzel sanatlar alanında gösterilen başarı ve atılımlar çok önem teşkil etmektedir. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin varlığı ve gelecek kuşaklar için gerçekleştirdiği tüm atılımlar da Ulu Önderimizin yolundan gittiğimizin bir göstergesidir.Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları olarak, Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlayacağımız hafta “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”ni gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Sanatseverler, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 358. sergi olma özelliğini taşıyan “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”aracılığı ile kişisel sergilerinde ayrı ayrı eserlerini izledikleri ödüllü akademisyen ve sanatçıların eserlerini aynı mekanda bir arada görme fırsatı bulabilecekler.