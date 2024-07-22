banner913
banner932
Sibel Can, Merit Park Otel'i salladı
Sibel Can, Merit Park Otel'i salladı
25 0
Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede
Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede
25 0
 
Vedat Kaner Easy Lig ve Junior Ligde heyecan artıyor
Vedat Kaner Easy Lig ve Junior Ligde heyecan artıyor
22 0
1 Ağustos tören ve etkinliklerle kutlanacak
1 Ağustos tören ve etkinliklerle kutlanacak
15 0
Taşpınar şehitleri perşembe günü anılacak
Taşpınar şehitleri perşembe günü anılacak
16 0
“KKTC her açıdan güçlenecek”
“KKTC her açıdan güçlenecek”
18 0
Altın Kumsal çöplüğe döndü
Altın Kumsal çöplüğe döndü
20 0
banner1032

3. Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması başladı

banner1020

Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması başladı.

banner974
3. Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması başladı
banner971

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz’a kadar devam edecek Sanat Buluşması kapsamında Türkiye ve yurt dışından gelen sanatçılar çeşitli eserler üretecek. Bir hafta boyunca AKM’de yapılacak çalıştay kapsamında yapılacak  eserler, cumartesi günü 18.00’de Güzelyurt Sergi Salonu’nda yapılacak açılışla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Arif Albayrak ve Mustafa Cihangir‘in küratörlüğünde ve Hascen Doğan Esenyel’in koordinatörlüğünde organize edilen Sanat Buluşması’nda yerli sanatçıların yanında Türkiye, İran, Rusya ve Kazakistan’dan sanatçılar yer alıyor.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bugün AKM’de sanatçıların yer aldığı çalıştayı ziyaret ederek, sanata, sanatçıya ve kültür alanına destek vermek amacıyla Güzelyurt Belediyesi’nin bu tür organizasyonlara büyük önem verdiğini kaydetti.  

Küratör  Arif Albayrak da Güzelyurt Belediyesi’nin organize ettiği Uluslararası Sanat Buluşması’nın bir marka haline geldiğine dikkat çekerek, Güzelyurt’un kültür beldesi olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.  

Güzelyurt Belediyesi’nin organize ettiği Sanat Buluşması’nda sunulan imkanlar bakımından tüm sanatçıların büyük uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Albayrak, katılımcılara teşekkür etti.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.