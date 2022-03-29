29 Mart Dünya Piyano Günü dünyanın her bir yanında kutlanıyor. Alman müzisyen Frahm'ın "Hep kendim için bir günüm olsun istemiştim ve piyano da kutlamak için mükemmel bir şey" diyerek başlattığı Dünya Piyano Günü'nü neden kutluyoruz? Dünya Piyano Günü'nde piyanonun güzelliklerine Molatik oluyoruz...





2015 yılından beri...



Alman müzisyen Nils Frahm'ın dünyanın en büyük piyano tasarımı olan 4.5 metre uzunluğundaki Klavins 450’yi hayata geçirmek için 2015 yılında başlattığı Dünya Piyano Günü, kısa sürede geniş bir kitle tarafından kabul gördü ve her yıl kutlanmaya devam etti. Nils Frahm’ın sosyal medyadan girişimleriyle başlayan bu kutlama, dördüncü senesinde Polonya’dan İngiltere’ye, Kanada’dan Kore’ye dünyanın dört bir yanına yayılmaya da devam ediyor.

Piyano ve ona dair her şey...



Nils Frahm'ın "Piyano ve ona dair her şey; performansçılar, besteciler, piyano ustaları, akortçular, taşıyıcılar ve en önemlisi dinleyiciler, kutlanmayı hak ediyor" sözünden hareketle kutlanan Dünya Piyano Günü'nde 'Solo' isimli piyano albümüne giremeyen parçaları bir mektup eşliğinde dinleyicilerine ücretsiz olarak sunan Nils Frahm, bunu Dünya Piyano Günü için hazırlanan resmi web sitesi üzerinden yapıyor. Parçaların bu gün için güzel sürprizler barındırdığını dile getiren Nils Frahm, bir anlamda kendi yarattığı bu kutlamaların yaygınlaşmasına destek olan herkese teşekkürünü böyle ediyor.

'Give a Piano' ve daha bir sürü şey...

Ayrıca 2016 yılında hayata geçirilen Give a Piano (Bir piyano ver) Dünya Piyano Günü kapsamında faaliyetlerine başlamış; kullanılmayan ve öylesine çalınmayı bekleyen piyanoları yeni sahiplerle buluşturmuş. Kimi zaman depolarda beklemiş kimi zaman evlerde bir mobilyaya dönüşmüş olan piyanoları, yetenekli olup da bir piyano almaya finansal yeterliliği olmayan insanlara ulaştıran 'Give a Piano', Dünya Piyano Günü’nü güzelleştiren detaylardan biri. Bugüne dek yüzlerce performansın gerçekleştiği 29 Mart Dünya Piyano Günü kapsamında pek çok ilginç ve özel an da tarihteki yerini aldı ve almaya devam ediyor.



Her geçen yıl genişleyen kapsamıyla piyano ve müzikseverlere gönüllerinden geldiği gibi kutlanacak bir gün armağan eden Nils Frahm’a sevgi ve saygıyla, daha mutlu ve müzik dolu günler umuduyla Piyano Günü kutlu olsun.







