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24. TÜRKSOY Opera Günleri’ne Opera Sanatçısı Havva Özdemirağ da katılıyor

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24. TÜRKSOY Opera Günleri’ne Opera Sanatçısı Havva Özdemirağ da katılıyor
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) geleneksel etkinliklerinden olan ve bu yıl, Özbekistan’ın Fergana şehrinde gerçekleştirilecek 24. TÜRKSOY Opera Günleri’ne KKTC'den Opera Sanatçısı Havva Özdemirağ da katılıyor.
Kültür Dairesi'nin açıklamasına göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü organizasyonuyla 24. TÜRKSOY Opera Günleri’nde yer alacak Havva Özdemirağ, bugün, ‘İslam Karimov Devlet Tiyatro ve Sanat Merkezi’nde sahneye çıkacak.

Etkinlikte, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Tiva sanatçıları yer alıyor.
 
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