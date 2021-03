21 Mart Dünya Şiir Gününüz Kutlu Olsun

Kıbrıs Türk Şiirine ve Edebiyatını Bugünlere Getirenlere Saygı ve Sevgilerimizi Sunarız

Semih Sait UmarSONE(Ocak dergisi, Aralık 1945)Antalya müzesinin taşlığında atılmış vaziyette duran bir kadın heykeline:Avutarak ruhunda kıvranan ihtirasıKimbilir hangi Fidyas işlemiş seni taşaGözlerinde sevgiden uzak olmanın yasıBenziyorsun içimde uyuyan arkadaşa.Eminim süslemiştin bir saray bahçesiniÖyle bir âlemde ki şimdi masal olmuşturDudağın hatırlasın diye tarihçesiniUfkun alev rengiyle yine al al olmuştur.Asırlar damla damla silmiş de hatırasınıSeni boş bir avluya fırlatıvermiş zamanHer geçen gün deşecek insafsızca yarar-'Unutma ki alnında eli varken kaderinBoşunadır bir vuslat gününü hatırlamanÖyle bir âlemde ki gönüllerdeydi yerinNevzat YalçınİPEK YOLUDoğuya bakan penceremiz sabah akşam açık dursunGün doğar bakarsın alacakaranlığına Batı'nınDoğu güzel Doğu iyidir güneşi İpek Yolu'ndan geçerHer elli fersahta kervansaraylarla İpek YoluÇin Hindistan Semerkand üzerinden gelen kervanSon istasyon benim yurdum son istasyon AnadoluBir ince kültürü öpen serin ipek hışırtısıKalem kâğıt ve mürekkep bu kervanın hamulesiSon istasyon Anadolu ötesi yok Marco PoloBir top ipek on bin fersah dökülür kıvrıla kıvrılaYanar döner güzel doğu kozalarda ışır BursaAsfalt övünedursun o yollardır öpülesiPembe MarmaraModa!NaylonPazarlar naylon doluNe ararsan hep naylonElbise, çanta, iskarpinAdamın ayranı naylonBir muz aldım naylonmuşBabamın parası naylonBana "naylon" dedilerSevgilim de naylon olsa ne olur?Ne düşündüğünü! anlardım.Yavuz ama darılmazKafası ve çenesi naylondurFarkına varmadanFarkına varmadanNaylon şiir yazmışımModa!..Harid FedaiTEMMUZ GÜZELLEMESİHavalimanına sığmaz olurumSalınarak sökün ettiğin anAğzıma gelir yüreğimBilesin.Dizeler divan durur belleğimdeHoş geldin demek için sanaGülücükler taşar yanaklanndanDizlerim tutmaz olur.Sonra... başlarsın konuşmağaDilimsin güzelliği sendedirSana yangınhğım biraz da bundan...Salamis denizinin anlatacakları varmışOsmanlıdan, Venedikten, LüsignandanBizansdan, Romadan, Eski YunandanDalgaları haberci gönderir dururKumsala yayılıp geri dönerlerEfsane artığı ak köpüklerleSen yokken sahil yoktur, dünya yoktur...Destemona yollarını gözlemekte, nicedirBiliyordur, Akdeniz masallarını seversin senDöner, bana anlatırsınYıldız boyu... şafak şökene değinEllerim iki örgülü saçlarına uzalıiki ebru gülümserken yanaklarındaYıldız boyu... şafak şökene değinPakistan Geceleri baygınlığında.Dur-durak yok, uyku yok, sen varkenKucak açmış denizdeyiz, gün ışımaktaAlnında Kleopatra perçeminleBir yaprak daha çevir, kadınımAşk defterindenYeni bir sevdaya başlamak üzereyiz.Geceleri gizemlidir Kıbrıs Bahçeleri'ninOkaliptüs dallarında, bal kokuluİshak kuşu, Hakhuk kuşu da derler bilirsinEfsane söyler zifiri karanlıktaGözleri yıldızlara dikiliBenzek olsun diye yasak aşklaraGönüllü tutsaklığında gece kuşlarınınİzleri var dudak-incesi sahillerindeAyak seslerimizde tanır biziO an gelir ki soluklanmaz, ürpermezTaş kesilir Salamis'in denizi.Bir sabah elele yürürüz antik kenteOrtalıkta kimsecikler yoğ ikenBaşak saçlar, ko, esintiyle oynasın.Fildişi çıplaklığına özenip Afrodit'inKalakalırsın sarmaşdolaş o eşsiz yontularlaBir hal olurum seni bulana kadarSonra, boynuna dolanırım gözlerim yumuluSesim soluğum kesilir mutluluktan.Özker YaşınKIBRIS'TAN ATATÜRK'EAlaca karanlık gecelerdeKıbrıs'tan baktığımda Anadolu'yaBir aydınlık görünür mavi maviBilirim ki bu andaAtatürk'üm kanatlarını germiş semayaBir Tanrı gibi dolaşır yücelerde.O, çobanların kefen ateşini tutuştururVe okul yatakhanelerinde Türk çocuklarınınŞafak alınlarından öperÜstlerini örterÜşümesinler diye.Bilirim ki bu andaYurdumun cümle insanları uyumaktadırVe Atatürk'üm kanatlarını germiş semayaO, köylerde şehirlerde fabrikalardaO, pırıl pırıl süngülerle sınırlardaNöbet tutan Mehmetleri korumaktadır.Alaca karanlık gecelerdeKıbrıs'tan baktığımda Anadolu'yaÖzlem şehra şehra açılır kalbimdeEbemkuşağı olup köprü kurarımKıbrıs'tan Ankara'yaHaber salarım turnalarlaGöklerin yedinci katınaBinip gelsin diye Atatürk'ümKüheylan atına.Hey benim deli gönlüm divane gönlümAtatürk öleli yıllar geçmişO şimdi altın ışıklarlaAk mermerler içinde yatmaktaO şimdi al bir bayrak gibiUfka çekilmiş dalga dalgaAlkış tutar alp-erenler yurduna.O şimdi bir iman rüzgarı gibiUğrun uğrun eser dört yanaVe bu rüzgardan bir parçaUlaşınca Yavruvatan'aÇeker çeker ciğerlerimeSarhoş olurum.Hey benim deli gönlüm divane gönlümEbemkuşağı köprüdenNe gelen olur ne gidenAlaca karanlık gecelerdeKıbrıs'tan baktığımda Anadolu'yaGök gözlerle dolar düşüncem."Hey Atam" diye seslenesim gelir,Bakarım uğultularla Toroslar'danTekrar akseden sesim gelir.Dağlar ses verir çağrıma,Bir nurlu el deler karanlığıVe tutuşturup bulutları meş'alelerleYalın kılıç askerler geçer göktenGaziler geçer, şehitler geçer,Bayraktar geçer, Cambolat geçer,Namık Kemal geçer "Vatan Kasidesi”ni söyleyerekten...Ve en sonraBir yıldızlı tan yeri açılır ufuktaŞahlandırıp küheylanını dört nalaDağlar gibi heybetli dağlar gibi yüceKazandığı tüm zaferlerle birlikteAtatürk’üm geçer gülerekten.Alaca karanlık gecelerdeKıbrıs’tan baktığımda Anadolu’yaAğlamak geçer içimdenBir hoş olurum.Neriman CahitBir şiirle başlamalıbir sevdanın tarihi...Bir ilkçağ denizinin tarihine girdize dize, gir sınırsız aynasınabir uzun geceninsırlaş... kal.Gel,dize dize bir şiire karıştır gövdenibir ilkçağ denizinden çıkarak...O mor ötesi şarkılar vursun yüzüneyüzüne kim yakın düşerkendin kadar?Gel,gir sınırsız aynasınabir uzun sevdanın...Sen geldin,Akdeniz de geldi kuruldu bir yanımabir gül kendine büyüdüne güzel vurdunuz sevda burcuma...Sen geldinbütün sularım Akdenizyürüdüm bir sevdanın başkentinesen ve Akdenizne güzel yakıştınız sevdama...Ben hiç bu kadar kadın olmadım...M.KansuPaylaşmak,Üretmek,Ve üremek için;Bir kemanın tutsak sesini açıyorum.Toprağı buldunuz Ve tohumu Ve suyu.Elbette bu topraklar size bağışlandı. Görünmeyenden ve görünemeyenden, Güneşin acı sıcağından, Yıldızları çıplak gökyüzünden, Elbette size bağışlandı bu topraklar.Şimdi kalkınız.Demir yılanlı çorak topraklardanKalkınız kiÜzerinizdeki ölü toprak kokuları dağılsınAğır uykularınızın kirli düşleri kaçışsın,Ve dolsun saçlarınıza bilincin o ışıltılı yağmurları.Ey insanoğluVe şimdi kalk ve üzgün çiçeklerini sulaDiz çok toprağa,Güneşin sıcağında yıkan,Ve umutsuz bir günün sabahını,Yasemin kokularına bağla.Toprağı verdim sizeVe tohumVe suyuKorkusuz düşünebilmeyi,Ve sonsuz açlığınıza zeytini;Kini boğan barışı,Ve kararmış yüreklere sevgiyi.Bir kemanın tutsak sesini açıyorum Şimdi kalkınız.F.DemirağHepimizin yüzündenhırçın bir ırmak geçmiş gibi,izini uğultusunu bırakmış;beyinlerimizde bir yerdeakıp duruyor hâlâsuları kan köpüre köpüreŞimdi yaralı portakal çiçeklerikımıldıyor yüreğimdeBirer kıyı balığıydıkyıllarca yıllar öncekendi ılıman denizimizde,şimdiyse zamanların açtığıyaralarımız kanıyorhırçın sular üzerindeBilge zeytin ağaçları sallanıyorsevgilimin gözlerindeBizi acıyla sözlediler, amaey barış, biz senin nikâhlınız;seninle gireceğiz eninde sonundaşarkıların altından geçipve silahlarımızı dışarda bırakıpgüzel günlerin dünya evineHırçın bir uçakgemisiyle çarpışıyorgözlerim Akdeniz'deKızkardeşimin sevdiğiölü bir adamdır şimdi,ama sağ bir adamdı sevdiğinde;şimdi yanıt veremez artıkyürekleri ikisinin debu gökler altındaki aşk sözlerineTorpillenmiş denizaltılarışimdi yürekleri su diplerindeOrbay DeliceırmakTa ilk çağdan çağladım geldim bu diyara…Anadolu'dan,Taşlarla, ateşlerle, rüzgarla, şarkılarla…Tarihler şafağı yurdundan Hattuların, Hititlerin, İyonların,Ozanlar yurdundan Homerosun ve Yunusun…Kartallar yurdundan,Yedi deryayı yenmiş kaptanlar paşalar yurdundanBir sigara içimlik bir denizi aşarak,Rüzgarla, şarkılarla, dalgalarla coşarak geldim…Geldim ve sarıldım bakıra, geldim ve sarıldım toprağa,Bakireydi toprak, dölledim…Kuruydu çevre,Portakalla, zeytinlerle dalladım…Çiçekleri arılarla, arıları çiçeklerle balladım…Ta ilk çağdan bu toprakta ben vardım…Sonra korsanlar dadandı,Kara korsanlar…Truvada tahta atlıAkdenizde haçlı,Çanakkalede çift aslanlı,Kara korsanlar…Okları kılıçları topları roketleriyle,Şarkısız, kanlı kara korsanlar…Dumdumlarıyla, dozerleriyle,Kara korsanlar…Fidanlar gibi toprağa gömüldü,Fidanlar kadar çaresizAyşeler, Memedler, Hasanlar…Nisanlar kaç bahar yeşermedi ülkemde,Kaç bahar…Bayrağımı yıllar yılı sandıklarda sakladım,Yüreğim çağıma acılı kaldı,Gözlerim kuzeye açılı kaldı…Oysa ben,"Ta ezelden hür yaşamış" bir ulusun dalıydım,Asırlarca Akdeniz'de çakan her şimşeğinKi bir mavisi Toroslara,Bir mavisi Beşparmağa vururdu,Şavkı ile doluydum…Günü geldi bayrağımı sandıklardan çıkardım.Selam yolladım Köroğlu'nun dilindenBeni asi bilenlere selam yolladımZenciyi zencidir diye zincire vuranlara selam yolladım…Ben kendi öz yurdumda asi değil,Özgürlüğü getirmeye patlamış mermilerin sesiydim,Artık Nergisli'de nergis satan çocukları, nergislerini parçalatmam kimseye…Artık çocukları dozerlere çiğnetmem,Ülkemin kaderini okyanuslar ötesine yazdırmam…Artık güvercinler salacağım Akdeniz’eGagasında zeytin dalı,Gagasında mersin dalı ve defne…Artık boynundaki kementten kurtulmuş,Dolu dizgin bir tayım,İçimden uçmak geliyor…Sanki Anadolu Kurtuluş Savaş'ını tamamlamış Ata'yım…Feriha AltıokuBıçak sırtı bir yolda yürüyorumtutunarak yılgılarave şaşkınım güz göğünde bir kırlangıç kadarsürülürken paralelime hep özlemlerimyağlı urganların gölgesindendirbaşımı eğikliğimve bu yüzden dağlıyor gözlerimikendi alazıyla yüreğimey sığmayan dünyalarayeni boyutları zorlayan çağımyüzyıllardan beri yoldayımnicedir de kapını çalmaktayımomuzumda en ağır yükünhele bir yokla uygarlığınıhele bir düşün.Altay BurağanADIM KIBRISAdım Kıbrıs, soyadım Yeşilada.Uzanırım Akdeniz'in engin koynuna,Açarım yelkenlerimi esen tatlı rüzgâra.Beşparmak ellerimi uzatmışımSonsuz maviye, yağmur duasındayım.Adım Kıbrıs, ufacık bir adayımGelirim tarih denen sonsuz başlangıçtan.Karanlık, uzun koridorlarında bu gelişinKâh ağlamışım, kâh gülmüşüm,Yedi kez ölmüş, gömülmüşüm.Ejdan sadrazamİnsan kesimi öyledir;Tutkularının köleliğinden sıyrıldı mı,İnsanların kölesi olur......Kötü birşey yapmayın derken,İyi şeyler yapmayı unutur...Gevezece serpilen ortamalı yargılara kapılr daResmi kanıtlarla sürülen kahramanlık tarlalarında,Sürgü-n verir durur.Bu da kanlı dere yataklarında rüzgarla sevişenKamışların,Yaşam felsefesine tamı tamına uygundur.Güçlü rüzgar yaklaştıkça evrensel tabit..Yüzün sürer toprağa:İçlerinden bir diklendi mi? Vayyy haline...Ya kırılır, ya kökünden sökülür.Ey kutsal yazgıya karşı gelen çılgın budala!Sen misin yoksa yiğit, kurtarıcı Sparta?O en kudretli alev;Freedonia.Bak işte,görmüyor musun?Tam heybeti ile duruyor karşında.O ki, durmadan kızar Epimethe’nin unutkanlığa,Kendine keskin dişler, yırtıcı tırnaklar takınır ama,Sapık Promethe’nin ateşine de üfleyip durur.Mehmet LeventBENİ GÖKKUŞAĞININ ALTINDA BEKLEBir kasım sabahı ellerin üşürYalnızlığa düşerse dudaklarınGözlerin bulutlardaAğlamak gelirse içindenBir şiir kanarsa yüreğindeBir kuş çırpınırBir kelebek uçarÇiğ damlaları düşerse saçlarınaBil ki sana geliyorumYüreğim avuçlarımdaBeni dolunayın altında bekleBeni dolunayın altında bekleSaçlarında yağmurGözlerinde güneşAlnında kar yangınlarıBir avuç yüzünde dört mevsimÖylesine özledim ki seniKollarımda zamanı eritircesineÖpeceğim dudaklarındanBir kasım sabahı içine sığmazBulutlarda bir şarkıRüzgarda bir şiirVe bir hüzün sezersen yağmurdaBil ki sana geliyorumYüreğim avuçlarımdaBeni gökkuşağının altında bekleBeni gökkuşağının altında bekleSesimi duymuş gibiUyanırsın birdenbireGözlerinde bir telaşPencereye koşarsanEllerine yağmur yağarSarı yapraklar düşersePişmanlıklar duyarsanHasret basmış yüreğindeGüzelim, yağmur gözlümYüreğimin baldan tatlı acısıBilki sana geliyorumHasretin yangın gibi kanımdaGözlerinde kaybolduğum yerde bekle beni