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20.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 20.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

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20.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor


Dernekten yapılan açıklamaya göre, festival, 25 Eylül Pazar akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak Soprano Demetra George Mustafaoğlu & Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) konseri ile sürecek.

“Aşk Şarkıları” CD’si ile Grammy adayı gösterilen ünlü Soprano Demetra George Mustafaoğlu, Oskay Hoca yönetimindeki LBO eşliğinde, opera, Broadway müzikalleri, etnik ve pop müziklerden seçme bir programla izleyicilerle buluşacak. Konser saat 20.30’da başlayacak.

Festival biletleri, Deniz Plazalar ve biletfest.com’dan alınabiliyor.

1 Kasım’a kadar 12 farklı konserin yer alacağı festival, 13 Eylül’de Salamis Antik Tiyatro’da yer alan Fazıl Say & Serenad Bağcan konseri ile başlamıştı.


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