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2021 Yılında Yayım Dünyamız -1-

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2021 Yılında Yayım Dünyamız -1-
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            Bir yılı daha bitirdik, sadece tarihsel olarak zaman dilimini değiştiği ve Dünya’nın hızla kirlendiği, yok olduğu bir evrende biz insanlar yaşamaya,üretmeye, tüketmeye devam ediyoruz. Kıbrıslı Türkler olarak karınca kararınca da kültür dünyasında yerimizi almak, diğer ülkelerdeki insanlara sesimizi duyurmak, için çabalıyoruz. Özellikle pandeminin getirdiği tüm olumsuzluklara, yabancı paranın dengesizliği, kağıt ve kalıp paralarının aşırı artışına rağmen, İşte; bizde varız diye bilen bir avuç aydın insanımız üretiyor, yazıyor, araştırıyor. Bu yılın en önemli olayı tabii ki Yakın Doğu Üniversitesinin, Kıbrıs Yazarlar ve Edebiyatçılar Müzesi kurma girişimi ve bu bağlamda oluşturulan; Müze, heykel ve  kitap koleksiyonu vb. Kurucu Rektör Dr.Suat Günsel’e buradan sonsuz teşekkürler. Ülkesine olan sevgisi ve vefası umarım diğer bireylere de örnek olur. Tabii ki 2021 yılında çok değerli üstadlarımızı ve hocalarımızı kaybetmek bizlere çok üzmüştür. Sayın Mehmet Ertuğ’a, Kâmil Özay’a, Oğuz Yorgancıoğlu’na Allahtan rahmet dileriz.
             Yayım dünyamızdan bazı önemli çalışmaların kapaklarını buradan sizlere sunmak isteriz.


 
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